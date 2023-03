No le sale una: Dani Alves, hundido tras última visita de Joana Sanz

Dani Alves solo sabe que no sabe nada: recluido en una celda en Barcelona espera la fecha del juicio por un presunto abuso sexual contra una mujer de 23 años, quien denunció la presunta agresión en un bar de la ciudad, mientras todo a su alrededor se ha ido desmoronando.

Según ‘Cuatro al día’, de España, él se había mantenido fuerte desde su detención, hace casi tres meses, y con sus abogados pensaba que sería un asunto fácil de resolver, pero no fue así y ahora "no está bien".



Dice la fuente que el golpe más doloroso ha sido la ruptura con Joana Sanz que tiene “completamente hundido y está muy nervioso”. Además, no se relaciona con absolutamente nadie en el penal y ha preferido encerrarse solo en su celda.



La modelo confirmó en sus redes sociales su decisión de divorciarse de Alves en medio del gran escándalo en el que se vio envuelto y al parecer en los últimos días lo visitó en el penal por última vez.



El hermano de Dani Alves mostró su furia contra su ahora ex cuñada y en sus redes sociales comentó: “esta es la digna Joana Sanz, que está sufriendo mucho con la muerte de su madre”.



Lo cierto es que hay divorcio, hay juicio y cada vez hay menos aliados. Solo su familia y Dinora, ex mujer de Dani y madre de sus dos hijos, cree en su inocencia.