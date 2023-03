¿Achraf Hakimi ni en pintura? Hiba Abouk lo evita pero lanza una pulla

Hace casi un mes se destapó un nuevo escandalo en el fútbol tras una denuncia por presunta violación. El involucrado fue el marroquí Achraf Hakimi, a quien una mujer lo acusó de haberla invitado a su casa y haberla abusado. La actriz española Hiba Abouk, esposa de Hakimi, concedió su primera entrevista tras lo sucedido.



Aunque no mencionó al futbolista, la española sí se refirió a sus hijos (Naím y Amín) en charla con la revista española 'InStyle'. Dejó un mensaje que suena a pulla para Hakimi. "Educo a mis hijos en el respeto para todo, que sean leales y hagan las cosas con amor", mencionó Hiba.

Hiba Abouk estuvo recientemente de vacaciones en Dubai y regresó a su casa en Madrid, y no en París donde reside Achraf y donde según la denunciante, de 23 años, sucedió la presunta violación. Una situación que está en manos de la justicia en Francia.



"Soy muy de vivir el ahora. Si pasamos la vida asustados por lo que nos traerá el futuro, ¿cuándo disfrutamos del presente? Yo siempre estoy en el presente y, lo que pase mañana, ni lo sé. Me gusta fluir y vivir el aquí y el ahora", indicó la actriz que dijo querer ser "mejor persona" y más "consciente" de los detalles.



La prensa internacional asegura que Hiba Abouk estaría en proceso de divorcio. Y aunque ninguna de las partes ha confirmado dicha situación, lo que parece claro es que la española no lo quiere ver ni en pintura. Varias de sus fotos juntos desaparecieron de Instagram.