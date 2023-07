Final caliente entre Universitario y Corinthians: guerra en el campo

Universitario de Perú y Corinthians se enfrentaron en el juego de vuelta de los playoffs de los octavos de final de Copa Sudamericana y más allá del resultado que terminó con clasificación de los brasileños, el encuentro tuvo un hecho escandaloso en el minuto 90+4.

Cuando el partido iba 1-1, Corinthians logró en los minutos de adición un contragolpe que terminó con gol de Ryan Gustavo, quien definió con el arco vacío y que confirmaba la clasificación del ‘Timao’.



Sin embargo, ese gol desató una fuerte pelea, pues Ryan Gustavo se quitó la camiseta, fue amonestado por el árbitro Wilmar Roldán, pero luego el jugador hizo un gesto que no les gustó a los jugadores de Universitario, quienes desataron una pelea contra los futbolistas brasileños.



En el momento todo fue confuso y hasta la policía tuvo que intervenir dentro del campo de juego y custodiar que los hinchas no pasaran las barreras, evitando así que el problema fuera mayor.



El juego quedó parado de manera inmediata y los jugadores de Corinthians trataron de refugiarse cerca a la puerta del camerino y algunos se negaron a terminar el juego, algo que generó incertidumbre sobre si el juego iba no iba a continuar por falta de garantías.



FINAL CON ESCÁNDALO TOTAL EN EL PARTIDO ENTRE UNIVERSITARIO Y CORINTHIANS EN LA CONMEBOL #SUDAMERICANA.



📺 #ESPNenStarPlus pic.twitter.com/z54frYpiFk — SportsCenter (@SC_ESPN) July 19, 2023



Luego de que los ánimos bajaran, Wilmar Roldán decidió expulsar a varios jugadores de ambos equipos, siendo Ryan Gustavo y Matheus Araújo en Corinthians, mientras que en Universitario vieron la roja Horacio Calcaterra, Piero Estefano Guzman Simbala y Matias Ezequiel Di Benedetto.



Finalmente, el juego fue reanudado y Roldán adicionó unos minutos más para cumplir con el juego reglamentario.