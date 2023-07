¿Explicación convincente? Revelan audios de VAR en penalti para DIM

Mucha polémica ha generado el partido Independiente Medellín vs San Lorenzo, por la ida de la llave que busca a un clasificado a la siguiente fase de Copa Sudamericana.

El DIM jugó con diez desde el minuto 30 por la expulsión, merecida, de Cetré, pero protestó airadamente, en al cancha y luego en la zona mixta, por un penalti no sancionado.



La jugada se registró a los 16 minutos, cuando se reclamó una mano en el área argentina, que el VAR revisó con atención para confirmar luego la decisión del árbitro central.



Este es el diálogo de los jueces:



VAR: Posible penal

Arbitro central: Primero falta. Primero falta y después hay una mano del número 5. Primero falta, hice delay y después hay una mano del 5

AVAR: Aguarda Alexis, estamos chequeando un posible penal

VAR: Primero la falta, no quiero Close Up

AVAR: Chequea posible penal

AVAR: El cobró falta al defensor, está? Cobró falta al defensor

VAR: Otra cámara por favor

VAR: No no muestra... antes

AVAR: Aguarda Alexis, estamos chequeando

VAR: Los dos brazos están arriba

VAR: Ok, está confirmada la falta. Sigue...

Independiente Medellín vs San Lorenzo

Significa que en efecto todos vieron la mano en el área de San Lorenzo pero decidieron sancionar una falta previa que, en todo caso, es difícil de identificar en las repeticiones de la transmisión oficial.

​

DIM perdió y debe remontar la serie de visitante, en la fortaleza de un rival que presume de un récord de 15 partidos sin encajar goles en contra. Todo un desafío.