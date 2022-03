Junior gustó, hinchada feliz en el Metro: siguen en Sudamericana

Junior quiere revancha a nivel internacional, así, lo demostró contra Equidad, a quien derrotó en el Metropolitano 3 a 1, tras el empate a ceros en Bogotá. Los tantos de Borja, González y Cabrera dejaron a los barranquilleros en la siguiente fase de la competición.



Junior salió con toda a buscar el partido, apelando a la velocidad. Sin embargo, los errores en salida de la defensa local fueron constantes, sin ser aprovechados por la Equidad. En esas transiciones del tiburón, una buena salida de Viafara por su banda contraria, donde llegó Hinestroza a apoyarlo, centrando la esférica para que Borja, de primera intención y con desvío de los centrales, marcara el primero del partido.



No demoró el atacante en probar nuevamente, de media distancia, mandando un balón al travesaño. Equidad se sacudió, empezó a tomar la pelota y a meter al Junior en su propia área, generando opciones importantes, con Camacho probando, rematando y Viera sacando la esférica.



Los errores volvieron a estar presentes en Junior, mala salida de Arias, rechace al centro sin sentido. El rebote lo cazó Chaverra y sacó remate de media distancia, para poner el empate, apenas en el minuto 19 del compromiso.



Junior empezó a tomar la esférica, buscando zafarse de la presión y luego del retroceso de Equidad. Al minuto 36, en una bue inicio de juego de Cabrera, abriendo por la banda, dejó a Hinestroza solo, quien centró la pelota, para que Luis González le anticipara al portero Román, para anotar el segundo de la noche.



El segundo tiempo, fue un cambio estratégico total para Junior. Pese a no mostrar cosas negativas, a parte de los errores, Juan Cruz Real sacó a Moreno y Uribe, para darle paso a Velasco y Cetré, volviendo al tradicional 4-2-3-1.



Ese cambio, le permitió a Junior lucir mejor, en la generación de juego. Pese a que el partido de Uribe y Moreno no fue malo, se vio con más libertad para poder darle manejo al balón al tiburón, dejando a Hinestroza, despuntando y entrando en el ataque.



Equidad entró en periodo de no generación, donde Junior logró la tranquilidad. Miguel Ángel Borja abandonó la cancha, en medio de una molestia muscular, dándole paso a Carmelo Valencia y encendiendo las alarmas no solo en el tiburón, sino en la Selección.



Junior trató de aprovechar todos esos factores que complicaban, dándole prioridad a jugar en velocidad, presionar y provocar el error del rival. Los cobros a riesgo fueron un factor terminante del ataque local, cambiando todo el ritmo de competición.



Equidad dejó los espacios, completamente regalado en su zona posterior. Yésus Cabrera aprovechó y ganó en velocidad, siendo derribado en el área por Agrón, dentro del área. Él mismo se encargó de ejecutar la acción, para anotar el tanto que ratificó la clasificación. Equidad mandó todo al ataque.



En una pelota parada, volvió a probar Chaverra, sacando un remate potente en el tiro libre, balón que atajó Sebastián Viera. Hinestroza, sobre el final del partido, intentó sellar una noche perfecta, arrastrando la marca en velocidad, pero Sergio Román logró evitar su tanto. La fase de grupos entrará a jugarse en abril, donde Junior tendrá un mes maratónico.