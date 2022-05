DIM se enredó en la Sudamericana: cayó 3-2 con 9 de Octubre de Ecuador

Deportivo Independiente Medellín cayó como visitante 3-2 con 9 de Octubre de Ecuador, por la cuarta fecha del grupo E en la Copa Sudamericana 2022. En un partido marcado por el juego fuerte, las fricciones y las agresiones, el conjunto guayaquileño se hizo fuerte en el estadio Jocay de Manta, para imponerse sobre el conjunto antioqueño. El panameño Alfredo Stephens se apuntó con un doblete, mientras que Kevin Becerra, fueron los anotadores por parte del local, mientras que Edwar López y Miguel Camargo, convirtieron a favor del conjunto colombiano.



El juego fuerte, la poca elaboración y el control de la pelota del local, eran la constante durante los primeros 15 minutos de partido. El estadio Jocay de Manta no se encontraba en las mejores condiciones y el fútbol con la pelota al piso de Independiente Medellín no lograba aparecer.



Al minuto 17, Miguel Camargo desde el sector izquierdo, remató la pelota a la salida del arquero Jorge Pinos, pero la pelota se fue desviada por centímetros. Con el pasar de los minutos, Medellín recuperó el control de la pelota, pero 9 de Octubre recurría al juego fuerte, cortando la dinámica del partido.



La visita fue mejorando promediando la media hora de partido, con toques certeros y ataques frontales. Medellín había visto que el arquero Pinos no estaba muy seguro en sus intervenciones. Al minuto 27, cayó Andrés Cadavid dentro del área, pero el árbitro Ivo Méndez no sancionó la falta sobre el zaguero antioqueño.



Sin embargo, al minuto 33, 9 de Octubre se puso al frente del marcador, a través de Alfredo Stephens, quien, con golpe de cabeza, luego de un centro de Marcos Cangá, venció al arquero Andrés Mosquera Marmolejo.



Tres minutos después, Medellín empató el partido a través de Edwar López, quien aprovechó un pase de Andrés Ricaurte, para que el ex Huila, Estudiantes y Olimpia, rematara desde el sector derecho con pierna derecha de volea, venciendo la resistencia del arquero Pinos.



Luego de los goles, ambos equipos salieron con una mejor disposición de jugar, el árbitro Méndez sancionaba muchas faltas y el partido se cortaba, quedando menos tiempo efectivo de juego. Bajo un discutible desempeño del árbitro boliviano y con un partido muy espeso, el primer tiempo terminó con reclamos por parte de ambos equipos.



En la etapa complementaria, el partido demoró en comenzar, luego de un impacto sobre el arquero Jorge Pinos, al que cortaron en la parte de la cien. El jugador de 9 de Octubre fue atendido y tras 10 minutos, pudo reiniciar el encuentro.



A los dos minutos de juego, Marcos Cangá se estrelló con Andrés Mosquera Marmolejo, quien tuvo que ser atendido por el cuerpo médico. Medellín intentaba salir desde el fondo, pero el equipo ecuatoriano ejercía la pierna fuerte para controlar a su rival. Cuando intenta elaborar, 9 de Octubre lograba filtrar muy fácil la pelota sobre la línea defensiva del conjunto antioqueño.



Al minuto 11, 9 de Octubre pasó al frente en el marcador, a través de Kevin Becerra, quien aprovechó un centro de tiro de esquina aparatoso y con pierna izquierda, definió ante la pasividad de la defensa visitante. Este fue el segundo gol para el mediocampista ecuatoriano, en lo que va corrido de la Copa Sudamericana.



Sobre el minuto 16, Germán Gutiérrez es derribado cerca al área rival. Tres minutos después, con un tiro libre, el panameño Miguel Camargo con su pierna derecha, mandó la pelota al ángulo inferior derecho, empatando el encuentro. Tras el gol, Medellín hizo tres cambios: ingresaron



Vladimir Hernández, Luciano Pons, Yulián Gómez y Bryan Castrillón, en lugar de Andrés Ricaurte, Diber Cambindo, Germán Gutiérrez y Adrián Arregui.



Al minuto 22, una falta de Miguel Camargo sobre Danny Luna, el árbitro Méndez no dudó en sancionar el penal, el cual fue cambiado por gol el panameño Alfredo Stephens, mediante un cobro certero en el ángulo superior, sobre el palo de la mano derecha del arquero Mosquera Marmolejo.



Sobre el minuto 30, el partido se enfrió nuevamente, debido a unas molestias que sufrió el arquero Jorge Pinos en su cabeza. El juego se cortaba mucho por las intervenciones de los médicos con algunos jugadores de 9 de Octubre, las faltas reiteradas y la inexperiencia del central boliviano.



Al minuto 45, Javier Méndez fue expulsado del partido por agresión sobre el jugador Éder Cetré. Las cosas se le complicaban mucho al Medellín, que no logró orientarse en el partido. Los últimos minutos fueron con intensidad del visitante sobre el arco rival, buscando un empate



Finalmente, Medellín sufrió su segunda derrota en la fase de grupos de la Copa Sudamericana, mostrando un pobre rendimiento. Por su parte, 9 de Octubre, logró el primer triunfo para el conjunto ecuatoriano en este certamen frente a un equipo extranjero.



En la próxima fecha, 9 de Octubre recibe en Manta a Guaireña de Paraguay, mientras que Independiente Medellín visita a Internacional en Porto Alegre, Brasil.



Juan Camilo Álvarez Serrano



Corresponsal FUTBOLRED



Medellín



En Twitter: @juanchoserran8