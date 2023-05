Millonarios no pudo con un flojo América MG y cedió en Sudamericana

El que comenzó con una buena superioridad fue el local Millonarios, quien desde el minuto 16 logró perforar la red de América MG, donde el goleador Leonardo Castro definió de gran manera frente a Matheus Cavichioli para el 1-0 del embajador, gracias a que el balón se fue por la zona izquierda del interior del área por el centro de la portería.



Tras el gol los bogotanos se fueron con más comodidad y no dejaron muchos espacios a América MG, quienes no encontraron la fórmula para llegar al gol después de la anotación de Castro y no se veía por dónde los brasileños iban a empatar.



Sin embargo, como todo equipo brasileño, no se dio por vencido y de manera sorpresiva la visita llegó al empate antes de finalizar el primer tiempo.



En el minuto 45+2 Felipe Azevedo derribó el arco de Álvaro Montero y gracias a un remate con la derecha desde el centro del área que terminó incrustando por el palo izquierdo del arquero embajador, para una buena definición del brasileño que dejó noqueados a los de Gamero.

Para el complemento Millonarios salió con la misma intensidad y aprovechó que América MG no tuvo la iniciativa para marcar otro gol, así que el embajador no desentonó, logrando de a poco adelantar sus líneas para lograr la segunda anotación.



El juego continuó y América MG apenas se empezó a acercar con aproximaciones, pero no lograron ser contundentes frente a Álvaro Montero por la falta de definición de los brasileños, que no coordinaban con sus legadas.



Pese a que Millonarios fue superior contra América MG y jugó mejor, no lograron el gol que los dejara más tranquilos de cara a la clasificación y en el partido más importante, el embajador no logró el cometido.



Al final, Millonarios empató 1-1 con América MG y dejó escapar dos puntos importantes que lo hubiesen dejado líder sólido del grupo F de Sudamericana. El embajador quedó con siete unidades y el brasileño se ubicó segundo con cuatro puntos.