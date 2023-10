Fortaleza eliminó a Corinthians y es finalista de Sudamericana

Fortaleza y Corinthians se enfrentaron en el juego de vuelta de la Copa Sudamericana 2023 y luego del 1-1 en el juego de ida, el 'Tricolor Do Pici' llegó con la ilusión de ganar la serie contra el 'Timao' frente a su gente. Al final, lo consiguió al vencerlos 2-0 y se quedó con el tiquete a la gran final.

El partido inició bastante parejo y en el primer tiempo no hubo un equipo que demostrara su superioridad, aunque el equipo local, Fortaleza, no dio ventajas frente a Corinthians y no lo dejó jugar con comodidad.



Pese a las pocas acciones en esa primera parte, Fortaleza supo aprovechar momentos clave en el segundo tiempo y así lograr su clasificación a la gran final.



En el minuto 49 llegó el primer gol del partido y Fortaleza logró irse arriba en el marcador gracias a una buena definición del jugador Yago Pikachu, quien tras una serie de rebotes en el área, pudo concretar frente al arquero Cássio Ramos, quien no pudo hacer nada.



Tras ese gol, Fortaleza se sintió mejor en el campo y luego de cinco minutos de la apertura del marcador, lograron el 2-0 con Tinga. En una jugada similar, el jugador local logró aprovechar un centro y con un cabezazo envió el balón a un costado bastante lejano para Cássio.



Con el 2-0 en el bolsillo y la serie prácticamente liquidada, Fortaleza decidió cuidar su ventaja, mientras que Corinthians intentó por todos los lados llegar al descuento, pero no fueron acertados, estuvieron pobres en su juego y terminaron cayendo en el juego de vuelta.



Al final, Fortaleza ganó con un global de 3-1 a Corinthians y se convirtieron en el primer finalista de la Copa Sudamericana. Ahora el equipo tricolor viajará a Punta del Este, Uruguay y espera rival entre Liga de Quito y Defensa y Justicia, quienes definen el segundo cupo este miércoles 4 de octubre. La serie la van ganando los ecuatorianos 3-0.

