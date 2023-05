Juan Cruz Real debutó en Tolima con pálido empate frente a Sao Paulo

Deportes Tolima recibió en el estadio Manuel Murillo Toro al gigante Sao Paulo en la fecha 3 de Copa Sudamericana, donde el técnico argentino Juan Cruz Real tenía su primer reto al mando del equipo pijao. Al final, ambos terminaron con un empate sin goles.

El inicio entre ambos equipos no fue el mejor y en el primer tiempo no hubo muchas llegadas peligrosas que permitieran abrir el marcador en el Manuel Murillo Toro, aunque Sao Paulo fue quien intentó un poco más aproximarse al arco de Christian Vargas.



Por el lado de las aproximaciones de Sao Paulo, sin duda los que más intentaron por marcar fue Alan Franco, Michel Araújo y Alisson, pero ninguno tuvo la fortuna en sus remates de media distancia.



Igualmente, el juego se tornó muy cortado y en 45 minutos hubo cinco tarjetas amarillas, tres para Tolima y dos para Sao Paulo, faltas que marcaron tendencia en ese inicio y no dejó que el juego progresara de la mejor manera.



Para el complemento el juego se abrió un poco más y pese a que se marcó el empate sin goles, Deportes Tolima empezó a moverse en ataque y con posesión de balón lograron ilusionarse con un gol frente a los brasileños, pero no tuvieron esa profundidad.



Sobre el minuto 75 Diego Herazo tuvo un remate de cabeza, tras un buen centro desde el costado derecho, pero el atacante no tuvo la suficiente potencia para vencer al arquero Rafael.



Tolima continuó con insistencia y tuvo una chance clara con Yeison Guzmán, quien la envió cerca al poste del arco de Rafael, pero luego el árbitro decretó fuera de lugar, pero la jugada fue el reflejo de la insistencia que tenía el pijao en ese tramo final del juego.



Sin embargo, sobre el minuto 83 Christian Vargas volvió a salvar a Tolima de un gol de Sao Paulo, luego de que Juan rematara tras aprovechar un nudo en la defensa del pijao.



Al final, Deportes Tolima y Sao Paulo se fueron sin goles en esta fecha 3 de Copa Sudamericana y el resultado favorece más a los brasileños que sumaron 7 puntos y líderes del grupo D. Por el lado del equipo de Juan Cruz Real, llegaron a cuatro unidades y siguen cediendo puntos de local en esta competencia.