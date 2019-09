El extraño gol de Chará que lo hizo sonreír en la Copa Suramericana

El delantero colombiano Yimmy Chará puso en ventaja al Atlético Mineiro en el juego de ida de las semifinales de la Copa Sudamericana, juego que se disputó en la ciudad argentina de Santa Fe. El insólito gol del vallecaucano, quien aprovechó un mal despeje de un defensor del equipo argentino, se produjo en el minuto 36.

La anotación llegó tras una jugada colectiva del cuadro brasileño. Buena combinación entre Cazares, Goes, Di Santo y al final la pelota le quedó al defensor de Colón Marcelo Estigarribia, quien intentó despejarla hacia un costado.



Sin embargo, el paraguayo no se dio cuenta de que por su derecha llegaba Chará quien metió la pierna, la pelota le golpeó y tomó dirección de gol. El portero uruguayo Leonardo Burián no pudo hacer nada.