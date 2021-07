¿Hay esperanzas? Colombianos buscarán la hazaña en torneo continental

Esta será una semana clave en los torneos de Copa Sudamericana y Libertadores, pues se conocerán los clasificados a los cuartos de final. Colombia, con América y Junior, se aferra a la posibilidad de seguir en competencia en la otra mitad de la gloria. Sin embargo, también se le sigue la pista a los futbolistas cafeteros que buscarán con sus clubes avanzar en la siguiente fase.



América de Cali visita Curitiba y se ilusiona con la remontada frente al Paranaense, que se llevó el 0-1 de Pereira. Por otro lado, Junior tendrá que hacer lo propio en Asunción, donde se enfrentará al Libertad del exdefensor de Nacional, Daniel Bocanegra. En Barranquilla el equipo paraguayo ganó 3-4.

Así se jugará la vuelta de los octavos de final



Martes, 20 de julio



5:15 pm | Atlético Mineiro vs Boca Juniors (Frank Fabra / Jorman Campuzano)

*Frank Fabra y Edwin Cardona, fuera de la convocatoria.

El partido de ida terminó igualado a cero.

Copa Libertadores



7:30 pm | Athletico Paranaense vs América de Cali

El partido de ida fue victoria para los brasileños, con gol de Nikao.

Copa Sudamericana



7:30 pm | Racing vs Sao Paulo (Luis M. Orejuela)

La ida quedó 1-1, con goles de Enzo Copetti por Racing y Vitor Bueno por Sao Paulo.

Copa Libertadores



Miércoles, 21 de julio



7:30 pm | Libertad (Daniel Bocanegra) vs Atlético Junior

Los paraguayos se llevaron el triunfo con doblete de D. Villalba y anotaciones de J. Enciso y H. Martínez. El tiburón descontó con C. Valencia, ,M. Piedrahita e F. Hinestroza.

Copa Sudamericana



7:30 pm | Argentinos Jrs. vs River Plate (Jorge Carrascal/Flabián Londoño)

Firmaron empate a un gol. Tantos de Gabriel Hauche y Matías Suárez.

Copa Libertadores



7:30 pm | Flamengo vs Defensa y Justicia (Raúl Loaiza/Mauricio Duarte)

En la ida, los brasileños se llevaron el triunfo con anotación de Michael Delgado.

Copa Libertadores



Jueves, 22 de julio



5:15 pm | Independiente (Andrés Roa) vs Santos FC

Kiao Jorge puso en ventaja a los brasileños en la ida.

Copa Sudamericana



7:30 pm | Internacional vs Olimpia (Sergio Otálvaro)

Vienen de sellar un empate sin goles en la ida.

Copa Libertadores