Torres tras triunfo de Tolima: "Se ganó siendo fiel a nuestro estilo"

Tolima tuvo un debut inmejorable en Copa Sudamericana. El cuadro de Ibagué venció a Puerto Cabello quien es el actual líder de la Liga Venezolana y a quien le cortó una racha de 24 partidos sin perder.



Ante este gran rendimiento de los colombianos, Hernán Torres compareció ante los medios de comunicación y allí dejó sus sensaciones sobre el juego en el estadio Misael Delgado.



"El balance es positivo, cuando se gana es positivo y cuando se pierde negativo. El grupo hizo un trabajo importante, siendo fiel a su estilo de juego como lo hemos hecho en Colombia", comentó de inicio.

"Sabemos que Puerto Cabello es un equipo muy bueno e importante, que venía con una seguidilla de partidos con buenos resultados, con jugadores desequilibrantes como sus extremos, la idea era controlarlos y no dejarlos generar, no darles espacio porque con espacios podrían ser muy desequilibrantes”, complementó.



Por su parte, se refirió a la expectativa que tenían antes del partido: "La expectativa era grande contra un rival que va líder en su Liga, que ha sumado 24 puntos en ocho partidos, era un rival punzante y con juego directo, con un excelente arquero como lo mostró. Nosotros planificamos no dejar generar y plantarnos bien, para que no nos sorprendieran".



Por último, mandó un mensaje a la hinchada del Tolima y aseguró que esperan volver a los primeros puestos en todas las competencias.



Este equipo siempre se ha caracterizado por estar en los primeros lugares de las tablas, tan solo el año pasado no tuvimos la posibilidad de clasificarnos y quedamos en deuda con ellos, por eso queremos darles y comprometernos con que el equipo volverá a estar en los primeros lugares como ellos esperan, queremos que se sigan sintiendo orgullosos del equipo que tienen", concluyó.