Un nuevo fracaso: Tolima no pudo y quedó prácticamente afuera de Copa

En la tercera jornada del Grupo G en Copa Sudamericana, Deportes Tolima estaba en la obligación de vencer a Emelec para enderezar su camino.

Consciente de su necesidad, los ibaguereños buscaron la victoria desde los primeros instantes. Maniataron por completo al rival y consiguieron generar tres opciones de gol en apenas 15 minutos. Faltaba el golpe certero.

Justamente en dicha embestida, los cuatro de arriba fueron cruciales: Gaston Ramírez con sus movimientos, Jaminton Campaz por sus desmarques y tanto Luis Miranda como Andrey Estupiñán desbordando a placer.



Los ecuatorianos pegaron su primer susto al 17', justo cuando mejor lucía el equipo de Hernán Torres. Después de un centro potente a ras de césped, Sebastián Rodríguez definió de taco y Álvaro Montero salvó de manera milgrosa. Reflejo puro.

Dos minutos después, el defensor Aníbal Leguizamón cruzó torpemente a Estupiñán dentro del área. Penal, nada que recriminar. Sergio Mosquera se hizo cargo y con un soberbio riflazo abrió la cuenta en territorio peruano.

Los pijaos quisieron seguir de largo para evitar dolores de cabeza. Campaz lo intentó en dos oportunidades claras, pero no tuvo mayor precisión. Raro en él; Estupiñán tuvo un remate con portería libre y un defensor salvó sobre la línea.



Y como el que no los hace, los ve hacer.... Al minuto 41, un error en salida fue aprovechado por la visita. Alexis Zapata, de presente brillante en Ecuador, capturó un rebote tras dos remates bloqueados, y de piernza izquierda coló el balón entre las piernas de Montero.

El inicio del segundo tiempo fue muy parecido al primero: dominio total del cuadro local, aguante de la visita. Eso sí, la imprecisión de cara a puerta reinó más que nunca.



Pasada la hora de partido, Emelec por poco marca el segundo. Joao Rojas sacó un derechazo potente desde el borde del área y Montero evacuó de gran manera, en el rebote posterior lo intentó Romario Caicedo, pero el balón se fue alto.



Con el pasar de los minutos, ambos equipos se fueron abriendo y dejando espacios enormes. Los ‘Eléctricos’ lucían mejor, aún así las ocasiones que lograban generar no eran concretadas. Festival del desperdicio de lada y lado.



Al minuto 90, el defensor Leguizamón salvó un balón que tenía sello de gol con un despeje en la línea, tras remate del recién ingresado Junior Hernández. El entrenador Torres no lo podía creer.



Poco más ocurrió en territorio peruano. Tolima no pasó del empate a uno con Emelec y con dos puntos dejó prácticamente sentenciada su eliminación de Copa Sudamericana. Justamente los ecuatorianos lideran el grupo con siete unidades.