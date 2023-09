Definidas las semifinales de Copa Sudamericana 2023: cuándo se juega

La Copa Conmebol Sudamericana 2023 entró en su recta final y ya solo quedan cuatro clubes en competencia y que continuarán peleando la disputa del título para ser los nuevos campeones del segundo torneo internacional más importantes del continente.

Los últimos en definir su clasificación a las semifinales fue Liga de Quito que enfrentó a Sao Paulo del colombiano James Rodríguez, quien buscaba llegar a su primera final con el club tricolor, pero fueron derrotados en penaltis 5-4 y los ecuatorianos terminaron clasificando entre los cuatro mejores.



De igual manera, Fortaleza de Brasil también se aseguró su cupo a las semifinales al vencer a América Mineiro luego de derrotarlos 5-2 en el marcador global.



Resultados de cuartos de final Sudamericana



Sao Paulo vs Liga de Quito (1-2 y 1-0): global 2-2

Fortaleza vs América MG (3-1 y 2-1): global 5-2

Defensa y Justicia vs Botafogo (2-1 y 1-1): global 3-2

Corinthians vs Estudiantes (1-0 y 0-1): global 1-1



Cruces semifinales Sudamericana 2023



Defensa y Justicia vs Liga de Quito

Corinthians vs Fortaleza



¿Cuándo se jugarán semifinales de Sudamericana?



Por ahora, no hay fechas ni horarios confirmados por Conmebol para dichos encuentros, aunque según el calendario, se jugarán entre entre las semanas del 27 de septiembre y 4 de octubre de 2023.



Hay que mencionar que la gran final de la Copa Sudamericana 2023 será el 28 de octubre, a partido único en el Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay.