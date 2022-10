Sao Paulo vs Ind. del Valle: colombiano va tras el título de Copa

Este sábado en el estadio Mario Alberto Kempes, de Córdoba (Argentina), se disputará la final de la Copa Sudamericana 2022, a la que llegaron Sao Paulo e Independiente del Valle, después de dejar en el camino a Goianaiense y Melgar, respectivamente. Con arbitraje del colombiano Wilmar Roldán, y con Andrés Colorado de una esquina, se vivirá este partidazo que atrae las miradas del continente.

Sao Paulo, en donde milita el exCortuluá, Andrés Colorado, es uno de los equipos más laureados de Brasil. Entre las diferentes copas que suma reposa una Sudamericana, que ganó en 2012 a Tigre de Argentina.



En lo que respecta a Independiente del Valle, también tiene una en su palmarés, la que conquistó frente a Colón en 2016. Será la segunda final para ambos y quien la consiga se convertirá, junto a Paranense e Independiente, en los únicos clubes con dos títulos en la Copa.



Colorado aguardará por su momento de brillar si es que Ceni lo quiere incluir en la final, pues podría estar como alternativa. En los dos últimos partidos del Brasileirao, ante Ceará y Avaí, estuvo en el banquillo aunque no sumó minutos.



¿Cómo fue el camino hacia la final?



Sao Paulo empezó mostrando los dientes en la fase de grupos, en el que fue líder sólido del Grupo D, en el que encajó 16 puntos, superando al Everton de Chile, Ayacucho de Perú y Jorge Wilstermann de Bolivia.



En fase de octavos, los brasileños golearon a Universidad Católica de Chile con un global de 8-3, pero desde los cuartos de final empezaron a sufrir más de la cuenta. Dos definiciones por penaltis que le “pusieron los pelos” de punta al hincha del tricolor.



En cuartos, superó 1-0 al Ceará en la ida, pero cayó por 2-1 en la vuelta y tuvo que esperar a la definición por penaltis (3-4). En ‘semis’, nuevamente frente a rival brasileño, esta vez Goianaiense, sufrió hasta conseguir el tiquete a la final. En la ida perdió 3-1 y en la vuelta consiguió ganar 2-0; nuevamente todo se definió desde los once pasos. La tanda terminó 4-2.



El que no pasó necesidades fue el ecuatoriano Independiente del Valle, que arrancó su participación continental jugando la Copa Libertadores, en la que incluso se cruzó con Deportes Tolima. Tras terminar tercero en su grupo, superado por Mineiro y Tolima, cayó directamente a los octavos de final de Copa Sudamericana.



Allí, el ‘Matagigantes’ venció a Lanús 2-1 en el duelo de ida y tras un empate sin goles en la vuelta, avanzó de fase. En cuartos de final no tuvo problemas eliminando al Táchira con un global de 5-1 y sin mucho esfuerzo, superó con autoridad 6-0 a Melgar de Perú, marcándole de a tres en cada partido.



Copa Sudamericana - FINAL

Sao Paulo vs Ind. Del Valle

Día: sábado, 1 de octubre

Hora: 3:00 pm (hora colombiana)

Estadio: Mario Alberto Kempes, de Córdoba

Árbitro: Wilmar Roldán (Colombia)



Alineaciones probables

Sao Paulo: Felipe Alves; Rafinha o Igor Vinicius, Diego Costa, Léo, Reinaldo; Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Alisson, Patrick; Luciano, Jonathan Calleri. DT: Rogerio Ceni.

Independiente del Valle: Moisés Ramírez; Matías Fernández, Mateo Carabajal, Richard Schunke, Luis Segovia, Jhoanner Chávez; Cristian Pellerano, Marco Angulo, Lorenzo Faravelli, Júnior Sornosa, Lautaro Díaz. DT: Martín Anselmi.