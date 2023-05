Mea culpa y petición de Rodallega: 'Necesitamos mejorar muchas cosas'

Santa Fe cayó 2-0 contra Universitario de Perú y comprometió sus opciones de clasificación en Copa Sudamericana.

El 'cardenal' tiene 4 puntos y es tercero del grupo G, con tres unidades menos que su rival peruano, una menos que Goias y solo supera a Gimnasia de Argentina, que no suma puntos.



Pero lo complicado es que no hizo mucho Santa Fe para merecer una mejor suerte en territorio peruano, que volvió a pecar de falta de generación de juego y no llegó a inquietar con juego exterior de Enamorado y De la Rosa para Hugo Rodallega, quien tuvo solo un remate al arco en 90 minutos.



Precisamente el experimentado delantero hizo su mea culpa en un sentido mensaje en redes sociales para la afición: “Muchísimas gracias a toda la hinchada que nos acompañó en el estadio. Eso demuestra el amor por su equipo, de antemano una disculpa por el resultado vamos a unir fuerzas, esto todavía no termina, necesitamos mejorar en muchos aspectos pero su apoyo es fundamental”.