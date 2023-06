Santa Fe y sus cuentas para clasificar a octavos de Copa Sudamericana

Santa Fe depende de sí mismo en la Copa Sudamericana 2023. Además, cierra de local en la última fecha y por eso sueña con clasificar a los octavos de final, y por qué no, como líder.



Este jueves venció 2-0 a Universitario de Perú y lo alcanzó en el puntaje; pero ahora deberá ganar en El Campín, en la última ‘final’ de la Conmebol Sudamericana.



Grupo G: tabla de posiciones



1- Goiás – 9 puntos (+3)

2- Universitario – 7 puntos (0)

3- Santa Fe - 7 puntos (0)

4- Gimnasia – 4 puntos (-3)



Próxima fecha (miércoles 28 de junio)



9:00 p.m.: Santa Fe vs. Goiás

9:00 p.m.: Universitario vs. Gimnasia



* Santa Fe clasifica como primero así:



- Debe ganarle a Goiás y que Universitario no gane o gane su resultado sea por un gol menos de diferencia. Ejemplo: Santa Fe gana 2-0 y Universitario gana 1-0.



* Santa Fe queda segundo así:



- Gana su partido, pero Universitario gana por la misma diferencia o por un gol más.



- Empata y Gimnasia le gana por Universitario por dos goles de diferencia.



* Santa Fe queda eliminado así:



- Perdiendo en Bogotá.



- Empatando y que Universitario gane.