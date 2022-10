¡Colorado sin premio! Independiente del Valle conquistó Sudamérica

La Copa Sudamericana tuvo desenlace el sábado primero de octubre entre Sao Paulo e Independiente del Valle para decidir uno de los títulos importantes del continente sudamericano. Con algunas dudas en el conjunto ecuatoriano, Lautaro Díaz venció las molestias y la figura del conjunto de Ecuador arrancó como titular, anotó y asistió para el 0-2 final. Andrés Colorado no sumó minutos en el cuadro brasileño. El partido se jugó en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, Argentina.

Apenas inició el compromiso, Lautaro Díaz se convirtió en la amenaza más grande para el Sao Paulo con sus diagonales y su llegada al ataque. En una jugada colectiva, el lateral chileno, homónimo del ex Milan Matías Fernández, asistió a Díaz que remató y con los pies salvó Felipe Alves. Un minuto después, Lorenzo Faravelli le dio un pase entre líneas a su compatriota Lautaro, que esta vez sí definió al fondo cruzando su remate.



Con el pasar de los minutos, Junior Sornoza tuvo el atrevimiento al ver el espacio y sacar un remate que Felipe Alves tocó y el vertical evitó el segundo tanto. A los 28’, Sao Paulo tuvo la primera en una acción personal de Jonathan Calleri que llegó al área, eludió a Moisés Ramírez, pero con el arco vacío remató desviado.



Ya en el complemento, Sao Paulo salió con la iniciativa en busca de empatar y no quedarse atrás en la lucha por el título. Igor Vinicius centró y de cabeza, Jonathan Calleri no encontró fortuna al arco. Nuevamente, los brasileños se fueron al ataque con Reinaldo y Moisés Ramírez salvó con seguridad.



En una jugada iniciada por Jonathan Schunke de atrás con un pelotazo, Junior Sornoza controló de pecho, asistió a Lautaro Díaz que de primera jugó con Lorenzo Faravelli devolviendo honores y entre argentinos, cosecharon el segundo tanto que parecía difícil de remontar a los 67 minutos. Julio Ortiz pudo aumentar la diferencia, pero Felipe Alves salvó categóricamente al córner.



Sobre los minutos finales, Independiente del Valle se resguardó jugando con el marcador a su favor, mientras que Sao Paulo intentó con lo que podía atacar. Moisés Ramírez volvió a atajar un remate, y Jonathan Calleri trataba de generar peligro. Infortunadamente, en el agregado, el argentino se fue expulsado por una segunda amarilla, y Diego Costa recibió otra tarjeta roja. Los paulistas culminaron el juego con nueve elementos. No hubo tiempo para más, y los ecuatorianos lograron su segunda Copa Sudamericana en la historia.