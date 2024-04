Borré, uno de los señalado en mal arranque de Inter en Sudamericana

Internacional de Porto Alegre arrancó con pie izquierdo la Copa Sudamericana. El cuadro brasileño no pasó del empate en sus dos primeros juegos y además no anotó goles en ambos por lo cual las críticas no se hicieron esperar.



Y es que finalizado el duelo ante Real Tomayapo, de Bolivia, el equipo fue abucheado en el Beira Río por los malos resultados y señalaron tanto a Eduardo Coudet como a jugadores como Rafael Santos Borré quien deberá aumentar su efectividad en el club.

De hecho, Coudet aceptó las protestas de los hinchas en rueda de prensa: “La protesta de los aficionados es comprensible. Queremos ganar. En la segunda parte, un aficionado me insultó. Le pregunté: ‘¿Por qué?’ Dijo que no le gustaba el equipo. Dije ‘ok’. Tengo que reconocerlo. Tengo que trabajar y conseguir que el equipo vuelva a su dinámica futbolística y a nivel individual. El próximo partido lo jugaremos con mayor presión. Somos un gran equipo”.



Por su parte, la prensa brasileña criticó el rendimiento de Santos Borré y le dieron una de las calificaciones más bajas de los futbolistas que vieron minutos con un 3.5 de puntaje.



“Recibió un balón dentro del área de cara al portero, pero puso la mano sobre el balón. Tuvo al menos dos ocasiones claras y las perdió todas”, mencionó Globo Esporte.



Vale señalar que Internacional quiere tomarse revancha el próximo jueves 25 de abril ante Delfín en condición de visitante, duelo en el que los brasileños están obligados a ganar para agarrar confianza.