Llegó la hora de la verdad en Libertadores y Sudaméricana: agéndese

Entre el martes 6 y el jueves 8 de junio se disputará la penúltima jornada de la fase de grupos en Copa Libertadores y Sudamericana. Una fecha decisiva que tiene mucho en juego. Mientras unos colombianos podrían asegurar su clasificación, otros llegan con la necesidad de ganar para no quedar eliminados.



FUTBOLRED lo programa para toda la semana con los clubes colombianos en Copa Libertadores y Sudamericana, además de los jugadores cafeteros que tendrán acción a mitad de semana. Agenda completa con fecha y horario para ver lo partidos.

Martes, 6 de junio

5:00 pm | Monagas vs Deportivo Pereira

Copa Libertadores



5:00 pm | Paranaense (Luis Orejuela) vs Libertad

Copa Libertadores



5:00 pm | Peñarol vs Defensa y Justicia (Edwin Mosquera)

Copa Sudamericana



7:00 pm | América MG vs Millonarios

Copa Sudamericana



7:00 pm | Boca Juniors (Frank Fabra) vs Colo-Colo

Copa Libertadores



7:00 pm | Alianza Lima (Andrés Andrade/Pablo Sabbag) vs Atlético Mineiro

Copa Libertadores



9:00 pm | Bolívar vs Cerro Porteño (Rafael Carrascal)

Copa Libertadores



Miércoles, 7 de junio

5:00 pm | Ind. del Valle vs Corinthians (Víctor Cantillo)

Copa Libertadores



5:00 pm | Club Nacional (Daniel Bocanegra) vs Internacional (Nicolás Hernández)

Copa Libertadores



7:00 pm | Blooming (José Luis Sinisterra) vs Audax Italiano

Copa Sudamericana



7:30 pm | River Plate (Miguel Borja) vs Fluminense (Jhon Arias)

Copa Libertadores



7:30 pm | Santos (Daniel Ruiz/Stiven Mendoza) vs Newell´s (Willer Ditta/Yherson Mosquera/Fabián Ángel)

Copa Sudamericana



7:30 pm | Palmeiras (Eduard Atuesta) vs Barcelona SC

Copa Libertadores



9:00 pm | Emelec (Bleiner Agrón) vs Guaraní (José Moya)

Copa Sudamericana



9:00 pm | The Strongest (Michael Ortega) vs Sporting Cristal

Copa Libertadores



Jueves, 8 de junio

5:00 pm | Sao Paulo vs Deportes Tolima

Copa Sudamericana



5:00 pm | Metropolitanos vs Independiente Medellín

Copa Libertadores



7:00 pm | Olimpia (Sergio Otalvaro) vs Atlético Nacional

Copa Libertadores



7:00 pm | San Lorenzo (Rafael Pérez/Carlos Sánchez) vs Palestino

Copa Sudamericana



9:00 pm | César Vallejo (Ray Vanegas/Yorleys Mena) vs Magallanes

Copa Sudamericana



9:00 pm | Santa Fe vs Universitario

Copa Sudamericana