Así será duro reto: calendario oficial de Millonarios en Sudamericana

Millonarios puede ser el equipo con el camino más difícil de los seis que representarán a Colombia en Copa Libertadores y Sudamericana.

Los de Alberto Gamero se medirán en la primera ronda del grupo F de la Sudamericana con Defensa y Justicia de Argentina, Peñarol de Uruguay y América MG de Brasil. No hay cenicienta.

​

Aprovechar la altura de Bogotá y confiar en el buen juego que el equipo practica en la Liga son las cartas principales para dar la sorpresa.

​

Así será el calendario oficial de partidos del azul, con horario colombiano:

​

Millonarios vs Defensa y Justicia

4 de abril

Hora: 9:00 p.m.

TV: DSports

​

Peñarol vs Millonarios

20 de abril

5:00 p.m. (hora colombiana)

TV: DSports



Millonarios vs América MG

3 de mayo

7:00 p.m.

TV: DSports



Millonarios vs Peñarol

23 de mayo

​9:00 p.m.

​TV: DSports



América MG vs Millonarios

6 de junio

7:00 p.m. (hora colombiana)

TV: DSports

​

Defensa y Justicia vs Millonarios

29 de junio

7:00 p.m. (hora colombiana)

TV: DSports