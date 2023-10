Fortaleza vs Liga de Quito: así están las probabilidades de la final

La Copa Sudamericana 2023 ha llegado a su último partido y en el estadio Domingo Burgueño Miguel de Maldonado, Uruguay, Fortaleza de Brasil y Liga de Quito medirán fuerzas para llevarse el título del segundo torneo más importante del continente.



Para este partido, el gran favorito para las casas de apuestas es Fortaleza, que por ser un equipo brasileño y haber eliminado en las semifinales a Corinthians, lo hacen ir al frente para levantar el título de la Sudamericana.



Sin embargo, al frente no está cualquier pintando en la pared y la Liga de Quito ya sabe lo que es quedar campeón a nivel internacional, debido a que ha ganado una Copa Libertadores (2008), una Sudamericana (2009) y dos Recopa (2009 - 2010).



Para este encuentro, la plataforma de Betsson, estará pagando una cuota de 4.00 si el onceno de LDU de Quito gana el partido. Por el contrario, si Fortaleza se corona campeón el momio es de 1.95 y en caso de terminar en empate, esta casa de apuestas pagará una cuota de 3.25.







Datos a tener en cuenta para la final de Copa Sudamericana 2023:



Liga Deportiva Universitaria de Quito:



1. Sus máximos logros internacionales han sido los títulos obtenidos en Copa Libertadores en el año 2008, la Copa Sudamericana en el año 2009 y las Recopas Sudamericanas de 2009 y 2010.



2. En el campeonato local ha obtenido el título de la Serie A de Ecuador en 11 ocasiones, la Copa de Ecuador en 1 ocasión y la Supercopa de Ecuador, en la que se enfrentan los campeones de ambas competiciones en 2 ocasiones.



3. Entre otras competiciones internacionales en las que ha disputado, ha sido subcampeón de la Suruga Bank y del Mundial de Clubes en el 2010 y 2008, respectivamente.



Fortaleza Esporte Clube:



1. La primera competición a nivel sudamericano que ha disputado Fortaleza ha sido la Copa Sudamericana en el año 2020 tras obtener el título del Campeonato Brasilero en 2019 frente a Goiás.



2. En esa edición no superó la primera fase de la competición, en la que se enfrentó a otro histórico como Independiente de Avellaneda por un marcador global de 2 a 2 y que se definió el paso del equipo argentino por gol de visitante.



3. Fortaleza es un club fundado en 1918 y en más de 100 años no ha obtenido títulos en la Liga local ni en la Copa de Brasil. Aun así, ha sido campeón en 46 ocasiones de la Copa Cearense disputada en el nordeste del territorio.



Prográmese para la final



Fortaleza vs LDU de Quito

Día: sábado 28 de octubre

Hora: 3:00 p.m. (hora de Colombia)

TV: ESPN / Star+