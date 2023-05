Santa Fe va por liderato de Sudamericana frente a Universitario

Independiente Santa Fe viajó a Perú para enfrentar a Universitario por la fecha 3 de la Copa Sudamericana, donde el club que dirige Harold Rivera tendrá la posibilidad de seguir sumando victorias tras el buen resultado de local contra Gimnasia de la Plata.

El equipo cardenal atraviesa un buen momento tras lograr ganarle a Deportes Tolima y recuperarse de la derrota contra Águilas Doradas por Liga BetPlay, por lo que el equipo de Harold Rivera llega con motivación a territorio peruano y espera alargar el invicto en Sudamericana tras un empate y una victoria.



Dentro de las novedades de Santa Fe para enfrentar a Universitario, se valora el retorno de jugadores importantes como los defensores Marlon Torres y Dairon Mosquera, así como el volante Harold Rivera, quien también integró la lista de viajeros a Perú. Sin embargo, aún no se sabe si serán titulares.



Por otro lado, Santa Fe no la tendrá fácil visitando a Universitario, pues el club peruano llega con una seguidilla de 12 partidos sin perder, gracias a que ha ganado en diez ocasiones y apenas ha empatado 2 en todas las competiciones en este 2023, por lo que el cardenal tendrá que demostrar su buen nivel para así no caer por primera vez en Sudamericana.



Igualmente, el conjunto peruano buscará el golpe de autoridad contra el león bogotano en esta jornada y así irse con ventaja en este grupo G de Sudamericana, donde ambos equipos comparten liderato con cuatro puntos, pero si hay un vencedor, la zona podría estarse definiendo tras ser un duelo directo.





Alineación probable Santa Fe:



Juan Espitia; Dairon Mosquera, David Ramírez, Kevin Mantilla, Fabián Viafara; Iván Rojas, Johan Torres; José Enamorado, Christian Marrugo, Wilfrido De La Rosa; Hugo Rodallega.



Universitario vs Santa Fe

Día: 4 de mayo 2023

Hora: 9:00 p.m.

TV: DSports

Estadio: Monumental, Lima

Árbitro, Gustavo Tejera (Uruguay)