Medellín continúa el sueño internacional: reto contra San Lorenzo

Independiente Medellín terminó su andar en Copa Libertadores y tras lograr el tercer lugar de su zona, tuvo el premio ahora de jugar en los playoffs de Sudamericana, torneo donde es el único representante por Colombia y tendrá el gran reto de avanzar a los octavos de final del certamen internacional.

Sin embargo, el equipo poderoso no llegará en buen ritmo de competencia, debido a que hace unas semanas terminó su participación en el torneo y el 28 de junio fue su último juego en Libertadores frente a Internacional, además, se encuentran reestructurando la nómina de cara al debut en Liga contra La Equidad el próximo fin de semana, así que no será fácil el reto contra San Lorenzo.



Pese a ello, la ventaja para Medellín sin duda será comenzar en condición de local y una de las grandes novedades que tendrá será el técnico Alfredo Arias, quien tendrá en el estadio Atanasio Girardot, el objetivo de sacar un buen resultado para ir a Argentina con más comodidad a sostener un resultado que le pueda permitir avanzar a su llave frente a Sao Paulo.



Sobre el papel, San Lorenzo llega un poco mejor en forma, debido a que lleva ocho partidos sin conocer la derrota, aunque sus dos últimos resultados fueron empates, mientras que el poderoso llega con tres duelos perdidos y llega con más obligación de lograr la victoria.



La baja más sensible llega por parte de San Lorenzo, quien no tendrá a una figura como Carlos Sánchez, quien se desgarró en el isquiotibial izquierdo y se perderá este primer duelo de Sudamericana.



Medellín vs San Lorenzo

Día: 12 de julio

Hora: 7:00 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

TV: ESPN / Star+



Alineación probable Medellín:



Andrés Mosquera; Jhon Palacios, Andrés Cadavid, Daniel Londoño y Jordy Monroy; Daniel Torres, Jaime Alvarado, Miguel Monsalve y Edwuin Cetre; Jorge Cabezas y Luciano Pons.



Alineación probable San Lorenzo:



Augusto Batalla; Rafael Pérez, Gonzalo Luján, Gastón Campi; Agustín Giay, Jalil Elías, Gonzalo Maroni, Malcolm Braida; Iván Leguizamón, Adam Bareiro y Nahuel Barrios.