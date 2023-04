Santa Fe a ganar por primera vez en Brasil: frente a frente con Goiás

Independiente Santa Fe continúa su camina en Copa Sudamericana y en busca de seguir mejorando y soñando con el segundo torneo internacional más importante de Sudamérica, el conjunto cardenal dirigido por Harold Rivera espera sacar un buen resultado en su visita a Goiás, uno de los equipos históricos del fútbol brasileño.

Goiás y Santa Fe inician su fase de grupos de la Copa Sudamericana donde los brasileños serán locales en el estadio da Serrinha y pese a que vienen de perder 2-0 en el Campeonato Goianense contra Atlético-GO por 2-0, el equipo verde espera revalidar su favoritismo frente al león que llega con aire en la camiseta tras ganarle a uno de los líderes de la Liga local como Boyacá Chicó.



Para Santa Fe y Goiás, este duelo será el primer enfrentamiento internacional entre ambos y el primero del equipo brasileño contra un club colombiano, por lo que el equipo cardenal intentará sacar provecho para lograr ganar de visitante.



Sin embargo, algo que puede jugar en contra para Santa Fe en Brasil es que nunca ha logrado ganarle a un equipo brasileño en ese territorio, pero una de las motivaciones del equipo de Harold Rivera es que viene de superar la fase previa de la Copa Sudamericana tras vencer a Águilas Doradas en condición de visitante y espera mantener ese buen resultado en el estreno en el Grupo G contra Goiás, pues apenas ha logrado perder solo uno de sus partidos disputados fuera de casa en la actual temporada 2023 y eso ha hecho que el club bogotano haya tenido una alza importante tras un comienzo irregular.



Pese a su buen momento en liga local y repunte, su experiencia contra equipos brasileños no es la mejor, debido a que el cardenal ha jugado en 26 oportunidades con equipos de ese país, pero registran 13 partidos perdidos, ocho empatados y apenas cinco ganados.



Igualmente, para este choque, Harold Rivera no contó con el arquero José Silva, quien por extraña situación no fue incluido a este grupo de viajeros y ya acumula dos partidos consecutivos sin ser convocado, por lo que la portería estará bajo arqueros sin mucha experiencia como Ómar Rodríguez y Juan Espitia.



Sin embargo, lo que mejor tiene ahora es sin duda su ataque donde tiene soluciones de gol por intermedio de Hugo Rodallega, quien conoce el fútbol brasileño y viene elevando su nivel en los recientes partidos, además, cuenta con el histórico Wilson Morelo y Wilfrido de la Rosa como delantero que viene renaciendo en club tras superar lesiones.



Alineación probable Santa Fe:



Juan Espitia; Fabián Viáfara, Julián Millán, José Aja, Dairon Mosquera; Iván Rojas, Jonathan Barboza, Harold Rivera, José Enamorado Wilfrido de la Rosa; Wilson Morelo.