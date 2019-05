Las polémicas que desató la derrota de Independiente con Rionegro

Independiente perdió por 3-2 contra Rionegro Águilas en la Copa Suramericana, resultado que desató la tormenta en Argentina. En los medios del país se habla sobre problemas internos entre varios jugadores y, además, con el entrenador; Ariel Holan.

Pablo Pérez, exjugador de Boca Juniors, contó que sí hay desacuerdos entre varios de ellos, pero no hubo peleas y tampoco 'cajones' contra Holan.



"Hicimos muchas cosas que no veníamos haciendo, estábamos imprecisos, no nos sentimos cómodos en esa cancha", mencionó el argentino.



Por otro lado, también dijo que "Yo no veo un desgaste en la relación de los jugadores con el técnico. Lo que yo veo son malos resultados, simplemente eso. A veces también hay rendimientos malos pero yo no veo un desgaste entre cuerpo técnico y jugadores. Somos 40 personas conviviendo y obviamente no todos nos llevamos bien. Algunos tienen más afinidad que otros".