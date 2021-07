Libertadores y Sudamericana regresan: prográmese con los colombianos

Después de definir al campeón de la Copa América, en el torneo que se cumplió durante el último mes en Brasil, los reflectores vuelven al posarse sobre la Copa Libertadores y la Sudamericana, que inician esta misma semana la fase de octavos de final.



Colombia se quedó sin representantes para la Libertadores, pero tendrá en acción a dos clubes en la otra mitad de la gloria: América y Junior.



A continuación les contamos cuándo se jugará la ida de los octavos de final, en ambas competencias continentales. Los 'Diablos Rojos' jugarán en el Hernán Ramírez Villegas de Pereira y los 'Tiburones' en el Metropolitano.

Martes, 13 de julio



5:15 pm | América de Cali vs A. Paranaense

Copa Sudamericana



5:15 pm | Boca Juniors (Sebastián Villa) vs A. Mineiro

*Frank Fabra y Edwin Cardona, ausentes tras participar en Copa América.

Copa Libertadores



5:15 pm | Cerro Porteño (Rafael Carrascal) vs Fluminense

Copa Libertadores



7:30 pm | Sao Paulo (Luis M. Orejuela) vs Racing

Copa Libertadores



Miércoles, 14 de julio



7:30 pm | Junior vs Libertad (Daniel Bocanegra)

Copa Sudamericana



7:30 pm | River Plate (Jorge Carrascal/Flabián Londoño) vs Argentinos Jrs.

Copa Libertadores



7:30 pm | Defensa y Justicia (Raúl Loaiza/Mauricio Duarte) vs Flamengo

Copa Libertadores



Jueves, 15 de julio



5:15 pm | Santos vs Independiente (Andrés Roa)

Copa Sudamericana



7:30 pm | Olimpia (Sergio Otálvaro) vs Internacional

Copa Libertadores