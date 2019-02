Santaní publicó el estado de salud de hombre que salió en ambulancia

A los 53 minutos del partido, Jorge Aguilar se chocó con Alonso, su compañero en defensa, y quedó botado en el suelo mientras que los demás jugadores llamaban con angustia al cuerpo médico de Santaní. Los futbolistas de Once Caldas también llamaron a su cuerpo médico y todos se agolparon al rededor del jugador.

Luego de algunos minutos de primeros auxilios en el campo de juego, la ambulancia entró al terreno y el futbolista salió en camilla, con un cuello ortopédico y asistido por diferentes personas.

Aunque las cámaras evidenciaron que el jugador salió en la ambulancia. Minutos después, Jorge Aguilar fue visto en el banco junto a sus compañeros en un aparente buen estado de salud.

Asimismo, por medio de sus redes sociales, el club dio a conocer que el jugador no tuvo ninguna secuela.

"Perdí el conocimiento y me quisieron llevar al hospital, pero pedí quedarme para ver la victoria. Se me fueron las luces y lo último que recuerdo es que yo estaba mirando la pelota y sentí el golpe, luego no sé nada", dijo Aguilar en declaraciones a DirecTV.