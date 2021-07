Néstor Pitana está de regreso tras la polémica: particular look

Néstor Pitana no dejó una buena imagen en la Copa América, luego de convalidar un gol que le permitió a Brasil empatar el duelo contra Colombia (2-1 resultado final), en una acción que tuvo un rebote previo en su cuerpo, la cual terminó desconcentrando a los futbolistas de la Tricolor, debido a su gesto que indicaba que iba a detener el partido, pero que no fue así, y terminó dando continuidad.

Desde entonces, la Conmebol, que respaldó a Pitana con su controversial decisión en la Copa América, no volvió a designarle un partido al señalado y fue hasta este jueves que el argentino volvió a aparecer en escena para 'impartir justicia'. Pitana es el árbitro del clásico uruguayo Nacional vs Peñarol, correspondiente a la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.



Justamente, una de las particularidades del regreso de Pitana es su cambio de look, pues apareció calvo, lo cual llamó la atención de muchos fanáticos del deporte.



Cabe resaltar que hay malestar en Sudamérica con el árbitro argentino y con la Conmebol, ya que Pitana no recibió ningún tipo de sanción por su error, como sí lo han recibido otros jueces del continente, como los colombianos Nicolás Gallo y Andrés Rojas, quienes fueron suspendidos indefinidamente.

