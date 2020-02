El alegre Osorio: hermético sobre la victoria y un insólito destacado

Atlético Nacional se impuso con categoría por 3-0 sobre Huracán de Argentina, en la ida de la primera fase en la Copa Suramericana 2020. Los verdolagas fueron pacientes y pegaron en el momento justo contra un conjunto visitante que no mostró su mejor cara. Al final del partido, el técnico Juan Carlos Osorio destacó las virtudes y resaltó que deben seguir mejorando para perfeccionar su idea de juego.

“Es muy gratificante que los muchachos entiendan en el terreno de juego, queríamos que estuviéramos bien posicionados entre el central y el lateral contrario. Tuvimos una gran actuación de todo el equipo y esperamos poder continuar mejorando nuestra idea de juego, consolidándola y teniendo buenas ideas”, indicó.

Sobre cómo lograron maniatar al ‘globo’ y hacerlo ver tan mal, el DT comentó que “no creo que sea conveniente dar esas explicaciones y que el rival sepa a qué entrenamos y cómo preparamos el partido contra ellos. Quisimos abrir la línea de pase de ellos, jugando con nuestros interiores en el intervalo del volante central y los volantes extremos. Era importante encarar y que alternaran en posición de ataque”.

Sin embargo, amplió su concepto sobre los duelos personales que tuvo su equipo y la solvencia para optimizar el rendimiento. “Destaco lo de los duelos, me llamó la atención que, en la parte defensiva, cuando nos dejan competir y hago una acotación, quedo impresionado con el arbitraje, nos dejaron jugar, ganamos mucho en el juego aéreo, hemos mejorado mucho. Y en los duelos ofensivos, todos impusieron su talento. Me parece que lo de este partido fue muy bueno, hay que seguir mejorando, seguir creciendo y que esto se mantenga. Porque a mi no se me olvidó el juego anterior, cuando perdimos con Jaguares, no competimos bien. Asumimos la responsabilidad, competimos y nos fuimos ganando el derecho de imponernos con el juego”.

Además, explicó sus cambios en defensa para este partido, luego de no jugar con línea de tres como lo estaba haciendo en los últimos juegos. “En escenarios como este donde un gol cuenta, decidimos iniciar con un 4-1, cuando tenemos la posición modificamos y tenemos un 2-3, los laterales se ubican con el volante central para ganar rebotes”.

Finalmente, ponderó el trabajo de algunos de sus jugadores y resaltó una ocasión clara que tuvo su rival, producto de algunas desatenciones de sus dirigidos. “Baldomero (Perlaza) es el volante central que recupera más balones sin falta. En la tarjeta amarilla se condicionó mucho. También les advertí que el rival iba a tener una opción de gol, afortunadamente José (Cuadrado) está en un gran momento y nos salvó. Este resultado es un esfuerzo de todos”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín