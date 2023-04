¿Jalón de orejas? Gamero contó la razón de su molestia en el camerino

Con doblete de Leonardo Castro y gol de David Macalister Silva, Millonarios derrotó 3-0 a Defensa y Justicia en El Campín, en la primera fecha de Copa Sudamericana. El técnico Alberto Gamero aplaudió lo hecho por sus dirigidos en el segundo tiempo.



En charla con los medios, el entrenador confesó que lo que estaba viendo en el primer tiempo lo tenía molesto. Apretó tuercas para el complemento ante la falta de "chispa", algo que destaca en Millonarios. Al final, se marchó con una gran sonrisa. El "jalón de orejas" sirvió.

Balance general del partido: "En el primer tiempo tuvimos llegadas y media distancia, pero no fuimos precisos para definir. Estabamos apretando a destiempo y teníamos que mejorar la presión porque con el balón estabamos bien. En el segundo tiempo pedimos un salto de línea de los jugadores, habían unos muy atrás y se necesitaban socios para Silva, Cataño y Cortés. Emparejamos y fuimos contundentes. Le ganamos a un buen rival que también vino a proponer y a atacar".



Flojo primer tiempo y vistoso complemento: "Entré molesto al camerino porque yo no veía la chispa que le conozco a este equipo. Defensa y Justicia no nos estaba pasando pero sí nos tenía el balón. Se lo quitábamos pero hacíamos un fútbol lento. Yo nunca me guardo en el primer tiempo, este equipo siempre juega desde el primer minuto. Todos los cambios que hicimos fue para seguir atacando, no para defendernos. El rival también tiene méritos".



Aspectos a destacar en el sistema defensivo: "Tuvimos un buen comportamiento. Yo siempre les he dicho a ellos, los equipos que quieren ganar tienen que saberse defender y hacerlo bien. Hay que partir del orden. Hoy no solamente fue la línea 4 y los dos mediocentros sino también los extremos Cataño y Cortés, y muchas veces el repliegue de Silva. Enfrentamos un equipo directo con buena posesión de balón. No sufrimos y no nos hicieron mucho daño. La defensa se manejó bien y se logró lo que siempre pretendemos, el arco en cero".



Seguidilla de partidos y alarma por lesiones: "Los jugadores cuando están bien para jugar son importantes para el equipo. Si no han jugado es por lesión o fatiga muscular, pero aquí siempre se mira que el jugador esté bien. A la medida que ellos estén enteros y físicamente bien, uno siempre tiene un once titular en la mente, pero los que han tenido que entrar me tiene tranquilo. A veces hay que guardar y lo que uno evita es que el jugador se nos lesione para el otro partido. Tenemos el equipo completo".