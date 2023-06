Vargas pasó la derrota en Copa: ‘A lavarnos la cara en Tunja’

Millonarios ya piensa en lo que será la Liga BetPlay. La derrota contra América Mineiro no les permitió hacer valer la ventaja y la importante campaña que han realizado en Copa Sudamericana. Uno de los que ha sido bastión es Juan Pablo Vargas, durante todo el 2023.

El defensor destacó la labor en Brasil, pero, apuntándole a lo que será el duelo en Liga “A pesar de que cometimos errores, no merecíamos el marcador. El fútbol no es de merecimientos. Ahora tenemos una bonita oportunidad de lavarnos la cara en Tunja, de volver a ser el Millonarios de siempre, el equipo ha estado a la altura. Esperamos el domingo sellar la clasificación y los que estén, lo hagan de la mejor manera”.



Habló de los lesionados y el ritmo de juego en Brasil “Hemos perdido dos juegos en Belo Horizonte, no sé si será mejor el nivel, es muy alto, por algo los últimos campeones de Libertadores salen de acá. Uno viene acá y no actúa como si fuera menos, pero son clubes que contratan a jugadores de Europa, hay algunos que invierten una cantidad de dinero estratosférica. El día a día les da esa posibilidad de ser competitivos, el venir acá es para exigirse mucho más.



“Todos hicimos muy buen trabajo, pero teníamos muchas bajas, sin desmeritar a los que estuvieron. No es lo mismo un jugador que tenía ocho o diez partidos sin jugar a alguien que viene jugando seguido. Estábamos algo diezmados” complementó.