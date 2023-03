'Millonarios está lleno de excusas y temor': Valdés no tuvo piedad

Millonarios ha llevado a cabo un proceso valeroso, donde la construcción de la idea de juego se ha mantenido. Alberto Gamero ha tomado la batuta, cerca de completar tres años bajo el mando del plantel.



Con el inicio de año, se generó expectativa respecto a lo que sería la participación a nivel internacional, pues los embajadores quedaron eliminados en la fase tres de la Copa Libertadores, pasando automáticamente a la fase de grupos de Sudamericana.



Ahora, se espera qué ocurre en esta competición, luego de conocerse la disposición en grupos contra Peñarol, Defensa y Justicia y América MG.



Carlos Valdés, en el programa FShow de ESPN, habló sobre el embajador, sin mucha esperanza en el torneo “Creo que, incluso, no me haría muchas expectativas con Millonarios en estos torneos internacionales. Es buen equipo, no comparto que sea la mejor representación que tiene Colombia en el exterior. Me animo a decir que no tenemos un equipo que represente lo mejor del país”.



“Hay muchas interrogantes, Nacional puede terminar haciendo una buena presentación, eso no lo sabemos. Simplemente me animo a decir que, la percepción desde afuera, le falta decisión y determinación, en fases determinantes, decidirse todo por el todo” agregó.



Concluyó con la crítica sobre si es o no el destacado del país, para mostrarse a nivel internacional “Para mi es difícil hablar de la mejor representación de Colombia cuando en tres años, ha ganado solo una Copa. Y que en fases previas de Libertadores le faltó el golpe final, ese toque para liquidar a sus rivales. A veces siento que está lleno más de excusas y de temor, que, de otra cosa, que de determinación y convicción”.