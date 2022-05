Comesaña quedó satisfecho con el rendimiento del DIM frente a Guaireña

Deportivo Independiente Medellín empató 1-1 con Guaireña en el cierre de su participación en la Copa Sudamericana 2022. Al final del partido, el técnico Julio Comesaña quedó satisfecho por el rendimiento del conjunto antioqueño, pensando en lo que viene por los cuadrangulares contra Deportes Tolima, el próximo miércoles 1° de junio en Ibagué.

“Esta noche, el equipo hizo un fútbol de toda la cancha, arrollador, con buenas coordinaciones ofensivas, con buen manejo con la pelota, circulando hizo desaparecer al adversario que se especializa en recuperar la pelota rápidamente. Nos faltaron los goles, no ligamos nada. Pero a mí no me preocupa eso, este partido era una prueba para el partido contra Tolima, Guaireña tiene cosas de Tolima, estoy muy contento por la presentación de los muchachos”, señaló Comesaña.

Además, el estratega analizó el andar del DIM en esta fase de grupos de la Copa Sudamericana. “Con respecto a nuestra participación, empatamos 3-3 en Asunción contra Guaireña, hacer tres goles de visitante y empatar es duro. Aunque ellos llegaron hasta la última fecha con posibilidades. En Medellín derrotamos 2-1 a 9 de Octubre, y después fuimos como unos parias, buscando por todos lados, buscando dónde nos iban a prestar una cancha”.

Terminando esta participación continental, Medellín ajusta cuatro partidos por la Copa Sudamericana sin ganar, su segunda peor racha en la historia del equipo en este torneo. Aunque la peor fueron de seis juegos entre las ediciones de 2016 y 2017.

“Desde el inicio, nosotros no nos preparamos para disputar una Copa Sudamericana, siempre quisimos hacer lo mejor, pero llegó un momento en que no se pudo. Si no fuimos más, es porque no pudimos, porque el rival fue superior o que pasan cosas como la de este partido, a mí me daba hasta risa lo que sucedió. Estamos tranquilos y nos estamos preparando para lo que viene contra Tolima”, añadió Comesaña.

Finalmente, el técnico valoró el rendimiento de algunos jugadores en el campo de juego. “Me pone mal por los jugadores, hicieron muy buenas jugadas de gol, algunas mejor que otras. Merecían el premio del triunfo, pero si no fuimos capaces de concretar. Pero esto no es algo que ocurren todas las veces, normalmente creamos cinco opciones y concretamos dos o tres, el otro día con La Equidad no atacamos tanto y ganamos 2-0, el promedio de gol del equipo es bueno. Andrés (Ricaurte) entiende lo que pasa en el equipo, ha entrenado bien, ubicándose bien y que circule rápido la pelota, junta muy bien el equipo. Hoy vimos a (Felipe) Pardo en una función por la otra banda, que tiene una gran riqueza futbolística para jugar por izquierda. Para mí, lo visto en este partido, todo es ganancia”.

