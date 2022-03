DIM busca exorcizar su ‘demonio’ como visitante y avanzar en Copa

Deportivo Independiente Medellín visita este miércoles, desde las 7:30 de la noche al América de Cali, por la vuelta de la primera fase en la Copa Sudamericana 2022. Tras imponerse en el Atanasio por 2-1, los dirigidos por Julio Comesaña buscarán la clasificación y cortar de paso la mala racha que el equipo carga jugando como visitante, donde ha perdido en los cinco juegos que ha disputado. El que gane, avanzará a la fase de grupos del segundo torneo en importancia de esta parte del continente.

Con varios días de trabajo y recuperación, Julio Comesaña cuenta con todo su equipo para afrontar este compromiso, 24 jugadores viajaron a la capital vallecaucana en busca de la clasificación con una sola novedad, la del arquero Weimar Asprilla, quien, por disposición de Conmebol, deben tener tres guardametas para estos encuentros. El poderoso está a 90 minutos de avanzar a la fase de grupos siempre y cuando mantengan la ventaja de un gol sobre los escarlatas.



“Estamos bien, muy contentos de estar en esta instancia y esperando hacer un gran juego. América es un equipo que con Juan Carlos Osorio muchas veces sorprende con estrategias de partidos, ellos tienen que salir a ganar y nosotros debemos defender la ventaja que llevamos, por eso también debemos salir a ganar”, detalló Comesaña.



Además, el técnico uruguayo comentó que “a veces uno merece mucho y no hace nada, a veces se hace poco y se consigue mucho. Ventaja es ventaja, ojalá siempre uno tuviera, aunque sea un gol a favor, en donde se generan situaciones favorables”.



Sobre el planteamiento del equipo como visitante, Julio indicó que “si tengo que salirme del comentario, el resultado toca la parte emocional de la gente, cuando uno no está tranquilo, se cometen errores. Si es por el resultado, no estoy tranquilo, si veo el funcionamiento y el juego en muchos partidos estuvimos al alcance de otros resultados. Ya es historia pasada, damos vuelta a la página y debemos concentrarnos en lo que sigue, queremos estabilizar el equipo, hacer un gran partido y conseguir el resultado”.



Datos entre América de Cali e Independiente Medellín



Por torneos Conmebol, Deportivo Independiente Medellín y América de Cali se han enfrentado en cinco ocasiones, cuatro por fase de grupos en la Copa Libertadores 2005 y 2009 respectivamente, más la ida de la primera fase en la Copa Sudamericana 2022. El balance es de dos triunfos para el DIM, uno para América y dos empates, cinco goles a favor del poderoso y dos en contra.



En Copa Sudamericana, es la primera vez que el DIM ganó su partido de ida. Además, América de Cali es el segundo rival colombiano que el rojo antioqueño se mide en este torneo. Cabe recordar que el primero fue el Deportes Tolima, al que enfrentó en la edición 2006, quedando eliminado con un global de 4-2. La ida en Ibagué cayó el DIM 3-1, mientras que el juego de vuelta en el Atanasio, empataron a un gol.



La edición 2022 es la quinta participación de Independiente Medellín en la Copa Sudamericana, su mejor rendimiento fue en la versión 2016, cuando llegó a los cuartos de final, cayendo por un global de 0-2 a favor de Cerro Porteño de Paraguay.



Alineación probable



Independiente Medellín: Andrés Mosquera Marmolejo; Juan David Mosquera, Víctor Moreno, Andrés Cadavid, Germán Gutiérrez; Adrián Arregui, David Loaiza, Felipe Pardo, Jean Pineda, Vladimir Hernández; Luciano Pons.

D.T.: Julio Comesaña



Hora: 7:30 p.m.

Estadio: Pascual Guerrero

Árbitro: Alexis Herrera (Venezuela)

TV: Directv Sports



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8