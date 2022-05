Medellín se despidió de Sudamericana con empate 1-1 contra Guaireña 

Deportivo Independiente Medellín empató 1-1 con Guaireña de Paraguay, en la sexta fecha del grupo E en la Copa Sudamericana 2022. Con un buen volumen de ataque, pero poca definición, el equipo rojo de Antioquia terminó su participación en el certamen continental, mostrando mejoría en su juego pensando en los cuadrangulares. Por el DIM anotó Diber Cambindo, mientras que por parte de los paraguayos convirtió Carlos Duarte.



Aunque ya jugaba por cumplir con el calendario, Independiente Medellín puso lo mejor disponible de su nómina para enfrentar a un Guaireña que llegaba con opciones de clasificar en la última jornada. El rojo generó la primera aproximación con una jugada sobre el minuto 14, que fue anulada por fuera de lugar.



Mientras que, en Brasil, Internacional y 9 de Octubre de Ecuador empataban 1-1, llegó al minuto 27 el gol del DIM, a través de Diber Cambindo, quien aprovechó un centro de Felipe Pardo y el ex Quindío logró resolver a la salida del arquero Rubén Escobar.



Con el marcador a su favor, Medellín seguía atacando sobre el arco contrario, al minuto 31 estuvieron muy cerca del segundo, con un remate de cabeza de Andrés Cadavid, tras un centro de Andrés Ricaurte, pero la pelota pegó en el larguero. Al 44, Felipe Pardo tuvo para anotar, pero su remate lo logró contener el golero Escobar. El juego fuerte también tomó protagonismo en el primer tiempo con tres jugadores amonestados para Guaireña y dos para el DIM.



En la etapa complementaria, ingresaron en Guaireña Carlos Duarte y Lautaro Comas en lugar de Jordan Santacruz y Richard Salinas. Por los lados del DIM, el equipo se mantuvo. Al minuto, Felipe Pardo aprovechó un pase de Diber Cambindo y el zaguero Aquilino Giménez desvió la pelota al tiro de esquina. Al minuto 2, Diber Cambindo remató con la cabeza desde el centro del área y la pelota la mandó al poste derecho, el delantero no logró concretar el segundo gol del partido, luego de un buen centro de Felipe Pardo.



Al minuto 13, Diber Cambindo tuvo el segundo, pero su remate pegó en el poste derecho, salvándose el equipo paraguayo. Un minuto después, Carlos Duarte aprovechó un centro desde el sector derecho y ante la salida de los centrales, llegó el atacante paraguayo para empatar el partido, en el mejor momento del DIM.



Al 19, Andrés Ricaurte de pierna izquierda remató de media distancia y la pelota pegó en el horizontal, salvándose Guaireña por cuarta vez en el partido gracias a los postazos. Tres minutos después, Felipe Pardo remató de media distancia y la pelota pasó muy cerca del arco paraguayo. Al minuto 26 y tras una jugada colectiva, Ricaurte mandó la pelota muy por encima del pórtico rival.



Sobre el minuto 32, en el DIM, Adrián Arregui pidió el cambio por molestias físicas en el posterior de su pierna derecha, ingresó Juan Carlos Díaz y salió Felipe Pardo e ingresó Vladimir Hernández. En Guaireña, ingresó Alex Cáceres en lugar de Diego Godoy. Mientras avanzaba el tiempo de juego en Pereira, en Porto Alegre Internacional goleaba a 9 de Octubre 4-1, resultado en el que obligaba al equipo paraguayo en anotar cinco goles para avanzar de fase, prácticamente una quimera.



En los minutos finales, Guaireña trató de anotar el segundo gol, mientras que, en Brasil, Internacional anotaba el quinto gol sobre los ecuatorianos. Había un desespero en la visita, mientras que, en los locales, salían a buscar el gol, guardando precauciones en defensa. Al minuto 2 del tiempo adicional, Andrés Ricaurte no logró aprovechar un tiro de esquina y su remate lo mandó al poste izquierdo.



Finalizó una nueva participación continental para Independiente Medellín, quienes avanzaron a la fase de grupos luego de eliminar al América de Cali y tener un pobre desempeño en el grupo E con Guaireña de Paraguay, Internacional de Brasil y 9 de Octubre de Ecuador.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8