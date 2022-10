Independiente del Valle tras el título: 'De Mata Gigantes a Colosal'

El argentino Martín Anselmi, entrenador de Independiente del Valle ecuatoriano que este sábado ganó la Copa Sudamericana al vencer al Sao Paulo brasileño por 0-2, sostuvo que su equipo ya no debería tener el apodo de 'Mata Gigantes' porque el negriazul ya es "colosal".



"Independiente del Valle ya no es el 'Mata Gigantes', Independiente del Valle es colosal y ahora le tienen que ganar a Independiente del Valle", sostuvo Anselmi en rueda de prensa.



El entrenador pidió no evaluar los procesos a través de los resultados, sino "ir un poquito más allá" en los análisis.



"No solemos tener tiempo para planificar. Decidimos en décimas de segundos durante los partidos. El hecho de tener una semana para preparar este partido hizo que el plan del juego salga mejor", indicó.



"Sin lugar a dudas ganarle una final a un equipo brasileño y de la magnitud de un equipo como Sao Paulo, que fue tres veces campeón de la Libertadores y ha ganado una Sudamericana, es de una magnitud que por ahí hoy no tomamos consciencia de lo que significa para Ecuador, un logro en una final contra un equipo brasileño", añadió.



Anselmi dijo que "seguramente con el correr del tiempo" van a poder valorar en toda su dimensión esta final ganada.



Al final, para cerrar la rueda de prensa, pidió entre risas que Lautaro Díaz, la figura del partido y autor de uno de los dos goles, se quede en el club para jugar la Libertadores del 2023.



EFE