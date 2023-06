Que Marlon Torres sea sancionado: pedido de Universitario a Conmebol

La grotesca agresión de Marlon Torres, defensor de Santa Fe, a Alex Valera, jugador de Universitario, no puede pasar desapercibida y debe ser castigada. Esa es la postura del equipo peruano, que ahora pedirá a la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) que sancione al defensa colombiano.

A los 17 minutos del encuentro disputado en el estadio El Campín, de Bogotá, Valera acusó un golpe que el árbitro no pitó y, cuando iba a ponerse de pie, Torres se acercó y le apretó con una mano el trasero, lo que generó las protestas de los jugadores cremas, que exigieron a González que pida la intervención del VAR.



El árbitro chileno Felipe Gonzáles, que aparentemente no había visto la acción, alegó que no fue llamado desde la sala del videoarbitraje, que estuvo a cargo del uruguayo Mathias de Armas, aunque las imágenes fueron transmitidas por la señal oficial de televisión.



Universitario perdió 2-0 con Santa Fe en Bogotá, en partido de la 5ª fecha de la Copa Sudamericana. Sin embargo, la derrota no dolió tanto como la violencia que hubo previa al partido, en la que aficionados peruanos fueron atacados; y porque Marlon Torres quedó impune ante el bochornoso acto.