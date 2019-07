Equidad pecó, ganó y lo salvó el VAR contra Royal Pari en Suramericana

La Equidad obtuvo un importantísimo triunfo en los octavos de final de la Copa Suramericana. En su visita a Royal Pari, de Bolivia, los aseguradores vencieron 1-2, en un encuentro que los tuvo como el equipo de mejor juego y con el uso del VAR por primera vez en este torneo.

A los 7 minutos, Amaury Torralvo perdió un balón cerca de su área, Guerra mandó un balón al área y el esférico no pudo ser despejado por Diego Novoa y Vargas cabeceó para adelantar a Royal Pari.



Pero ese gol no desmotivo al equipo colombiano, que siguió buscando el camino para desenmarañar una dura defensa boliviana.



En Royal Pari la creación pasaba por Ómar Vásquez y Jhon Mosquera, dos colombianos que militan en el club boliviano, pero los jugadores de La Equidad los tenían bien bloqueados hasta el final del primer tiempo.



En la segunda parte, La Equidad volvió a tener el control del esférico, pero no encontraba el camino para vencer a sus rivales.



Fue así como Humberto Sierra empezó a modificar sus fichas y con el juego exterior, con Cristian Palomeque y David Camacho, pudo encontrar los espacios necesarios para crear juego. Además del ingreso de Stalin Motta le dio más experiencia al mediocampo.



Fue hasta los 80 minutos que Andrés Correa envió un gran centro con la pierna izquierda y Ethan González la paró con el pecho y la envió al fondo de la red sin dejarla caer.



La Equidad siguió atacando y a los 90 Palomoque cayó dentro del área, el juez Samaniego decretó penal. El encargado del remate fue Motta, pero el esférico fue rozado por el arquero Arauz y la terminó sacando el palo.



El 1-2 llegó minutos después, cuando una vez más González aprovechó un buen centro para cabecear con fortaleza el esférico.



Aunque parecía que el partido estaba por terminar, Royal Pari anotó un gol que celebraron a rabiar los bolivianos, sin embargo el VAR anuló la acción por fuera de lugar.



Fue así como La Equidad consiguió un importante triunfo en el reinicio de la Copa Suramericana y ahora buscará mantener esa ventaja en condición de local.