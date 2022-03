Este será el camino de Junior y Medellín en Sudamericana: agéndese

La Copa Sudamericana ya entrará a su fase de grupos, luego de conocerse los clubes que superaron la ronda previa. Junior e Independiente Medellín serán los representantes de Colombia en la competición, tras dejar en el camino a Equidad y América, respectivamente.



Este es el calendario que tendrán tanto tiburones, como poderosos, en el camino de la otra mitad de la gloria continental.



Calendario de Junior en Copa Sudamericana

Fecha 1

6 de abril

Unión Santa Fe vs Junior

5:15 p.m. hora colombiana



Fecha 2

13 de abril



Junior vs Fluminense

7:30 p.m. hora colombiana



Fecha 3

28 de abril



Oriente Petrolero vs Junior

7:30 p.m. hora colombiana



Fecha 4

4 de mayo



Fluminense vs Junior

7:30 p.m. hora colombiana



Fecha 5

17 de mayo



Junior vs Oriente Petrolero

7:30 p.m. hora colombiana



Fecha 6

26 de mayo



Junior vs Unión Santa Fe

7:30 p.m. hora colombiana



Calendario de Medellín en Copa Sudamericana

Fecha 1

7 de abril



Guaireña vs Medellín

7:30 p.m. hora colombiana



Fecha 2

14 de abril



Medellín vs 9 de Octubre

7:30 p.m. hora colombiana



Fecha 3

26 de abril



Medellín vs Internacional

7:30 p.m. hora colombiana



Fecha 4

3 de mayo



9 de Octubre vs Medellín

7:30 p.m. hora colombiana



Fecha 5

17 de mayo



Internacional vs Medellín

5:15 p.m. hora colombiana



Fecha 6

24 de mayo



Medellín vs Guaireña

7:30 p.m. hora colombiana