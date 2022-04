Prueba de carácter para el Junior: debe derrotar a Fluminense en Copa

Prueba de carácter para Junior de Barranquilla en la Copa Sudamericana 2022. El equipo dirigido por Juan Cruz Real está en la obligación de vencer a Fluminense, el rival más duro del Grupo H, en la capital del Atlántico para seguir anclado a la pelea por el primer lugar.



Y es que la victoria de Unión de Santa Fe en territorio boliviano dejó al cuadro argentino en la cima del grupo con cuatro unidades. En caso de ganar el tiburón quedará en la misma línea, mientras que una derrota lo dejaría con apenas un punto y al Flu con seis.

Para este duelo, Cruz Real tendrá que arreglárselas sin uno de sus principales hombres: Luis ‘Cariaco’ González. El volante venezolano quedó fuera del encuentro internacional por suspensión, teniendo en cuenta que la fecha pasada fue expulsado.



Así mismo hombres de renombre como Fernando Uribe y Homer Martínez no entraron en convocatoria por lesión, mientras que Fabián Ángel y Nilson Castrillón no fueron tenidos en cuenta porque aún no están al 100 por ciento.



La principal novedad pasa por el regreso de Jhon Freddy Pajoy, quien volvió de su dura lesión el mes pasado y de a poco va recuperando su forma física para dar una mano en el ataque por la bandas.



Vale recordar que el futbolista se lesionó la rodilla hace casi un año frente al mismo rival, Fluminense. La diferencia es que aquel desafortunado 19 de mayo se jugó en el Maracaná por Copa Libertadores.

En cuanto al equipo brasileño, aterrizó este mismo martes en Barranquilla y no tiene grandes novedades en su nómina. Se espera que Germán Cano y Jhon Arias, dos viejos conocidos en el fútbol colombiano, sean titulares.



Justamente el equipo carioca viene por segunda vez al país, teniendo en cuenta que el pasado mes de febrero jugó en Bogotá frente a Millonarios en fase previa de Copa Libertadores. Enfrentamiento que ganó con anotaciones de Willian y el ya mencionado Arias.



La última vez que se enfrentaron Junior y Fluminense fue por Libertadores el 6 de mayo del 2021, días antes de la lesión de Pajoy. En aquella oportunidad empataron a uno con anotaciones de Miguel Borja y Kayky, hoy jugador del Manchester City sub23.





Alineación probable



Junior: Sebastián Viera; Fabián Viáfara, Dany Rosero, Jorge Arias, Gabriel Fuentes; Didier Moreno, Daniel Giraldo, Yesus Cabrera; Freddy Hinestroza, Edwuin Cetré, Miguel Borja.

Entrenador: Juan Cruz Real.



Fluminense: Fábio; Nino, Manoel, David Braz; Callegari, André, Yago, Cris Silva, Ganso; Germán Cano, Jhon Arias.

Entrenador: Abel Braga.