Junior consuma el fracaso colombiano: eliminado de Copa Sudamericana

Junior de Barranquilla venció 0-1 a Libertad de Paraguay, en el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2021. El resultado no le alcanzó y quedó eliminado, pues el global quedó 4-4, pero el ‘gumarelo’ avanzó por haber ganado 3-4 de visitante.



El único gol del partido lo anotó el venezolano Luis ‘Cariaco’ González, a los 87 minutos, premio al corazón que pusieron los jugadores en el segundo tiempo. Pero no alcanzó: previamente (53’), Cristian Martínez Borja malogró un penalti, atajado por el uruguayo Martín Silva.



El equipo tiburón hizo un partido serio y no pasó mayores problemas con el equipo paraguayo. En el primer tiempo no contó con profundidad para llegar al arco de Libertad, pero, aunque no le sobró nada, fue superior al local.



En la segunda parte, llegó el penal que desperdició Martínez Borja; desde ese momento el Junior cambió para bien: tuvo más coraje y se adueñó de las acciones, pero el gol del triunfo llegó muy tarde y no alcanzó para marcar un segundo tanto que le hubiera dado la clasificación.



En la última jugada del partido, Sebastián Viera levantó una pelota y Carmelo Valencia cabeceó solo, pero desviado.