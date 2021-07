¿Se esfuma la remontada? Otra baja en Junior para Copa Suramericana

Junior de Barranquilla se alista para su duelo crucial en Copa Sudamericana 2021. El equipo de Luis Amaranto Perea necesita remontar en Paraguay para acceder a los cuartos de final del certamen.



Vale recordar que la ida, disputada en el Metropolitano. terminó con ventaja para Libertad por 4-3, razón por la que los rojiblancos deben ganar por dos goles de diferencia para clasificar.

Ahora bien, las noticias no son buenas para el cuadro de Luis Amaranto Perea. Este lunes se conoció la dura lesión de Juan Sebastián Herrera y se convirtió en la primera baja obligada.



Horas después, el programa radial ‘Habla Deportes’ informó que Junior no podrá contar también con el zaguero central Jefferson Gómez debido a problemas físicos.



Con lo anterior, tanto Herrera como Gómez se bajan de la lista de viajeros a la ciudad de Asunción. Justamente el vuelo sale de Barranquilla este lunes a las 2 p.m.



La “buena” noticia es que ninguno entra directamente en los planes de Amaranto, teniendo en cuenta que ambos fueron suplentes y no tuvieron minutos en la ida. Por Herrera estuvo Carmelo Valencia y por Gómez hizo lo propio Homer Martínez.



El duelo programado para este miércoles 21 de julio se disputará a las 7:30 p.m. (hora en Colombia).