Dos errores y cambios flojísimos amargaron al Junior en Copa: análisis

Junior de Barranquilla falló en un momento clave. Cuando tenía la posibilidad de sentenciar al rival más duro del Grupo H y de paso dejar casi asegurada su presencia en segunda fase, un flojísimo Fluminense lo despachó en el Maracaná (2-1).



Con la derrota, el cuadro de Juan Cruz Real revivió a los brasileños, que ahora están a solo un punto de distancia, y dejó en peligro su liderato pues una victoria de Unión frente a Oriente Petrolero lo baja a la segunda casilla.



Por lo anterior, en FUTBOLRED analizamos los aspectos negativos del Tiburón en su cuarta salida por Copa Sudamericana 2022:

- Desconcentración en primeros minutos: el primer tanto brasileño llegó al minuto 3, siendo la segunda ocasión en lo que va de la Sudamericana que reciben un tanto recién iniciado el partido. La última vez fue contra Unión de Santa Fe a los 2 minutos. Prueba clara de que el grupo no entra 100% concentrado.



- Goles que nacen de errores propios: la anotación de Ganso llegó porque Fabián Ángel falló en marca, mientras que la de Luiz Hernique fue un error en salida que culminó en un remate que entró por el primero palo de Sebastián Viera. Fluminense hizo muy poco, casi nada, y le bastó para ganar.



- Cambios que arruinaron el trabajo: tras el tanto de Borja para el empate, ambos equipos cayeron en un bache. Junior no sufría en lo absoluto. Juan Cruz Real, para sorpresa de muchos, decidió sacar a Omar Albornoz (extremo) para darle paso a Edwin Velasco (lateral) para armar línea de 3. Perdió peso ofensivo y le dio pie al rival para que lo atacara.



- Derrota que lo pone a hace cuentas: con los tres puntos para el 'Flu', Junior ahora tiene que ganar sí o sí en condición de local sus últimos dos duelos. Oriente Petrolero no debería ser problema y Unión será sin dudas el rival más duro pues llegaría también con opciones.



- Fin a una extraordinaria racha: bajo el mandato de Cruz Real, el equipo estuvo nueve fechas invicto. Desde la agónica derrota con Millonarios en Liga, el Tiburón consiguió siete victorias y dos empates.