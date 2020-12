Apague y vámonos: el once de Junior en Copa, con apenas dos suplentes

Todo el año para que ocurriera y justo le sucedió en los duelos decisivos. Este miércoles, Junior se jugará la vida en Copa Sudamericana cuando visite a Coquimbo Unido en Chile.

​

El conjunto barranquillero no solo llega con el marcador en contra, derrota 1-2 en la ida, sino además absolutamente mermado por culpa de los contagios de covid-19 al interior de la plantilla.

Para el duelo a disputarse en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, los tiburones contarán con sus once titulares y tan solo dos suplentes. A vencer o morir en el juego de vuelta.

​

Los principales problemas serán en la banda izquierda y el arco. Gabriel Fuentes no está disponible y sorpresivamente Jesús David Murillo no será el lateral por ese costado. Por otro lado, aunque Sebastián Viera partirá desde el inicio, en el banco no hay un sustituto, es decir que por nada del mundo le puede pasar algo al uruguayo.



Como alternativas están Murillo y Jefferson Gómez, ambos defensores. Con lo anterior sobre la mesa, así formará el Junior: