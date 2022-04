Resultado de la paciencia: Cruz Real le encuentra el rumbo a Junior

Atlético Junior logró este jueves una importante victoria por 1-3 contra Oriente Petrolero, que le permite mirarlos a todos desde la cima del grupo H de la Copa Sudamericana, con 7 puntos de 9 en juego.

El argentino ha ido llevando un proceso lento pero seguro, que ha empezado a dar los frutos esperados, pues ya tiene un 62 por ciento de rendimiento con el equipo de Barranquilla, contando sus 13 victorias, 4 empates y 6 derrotas en 23 partidos dirigidos.



Aunque el inicio suele ser difícil, más en la exigencia de un club como Junior, el equilibrio se ha ido logrando: 36 goles anotados y 20 recibidos hablan del trabajo.



Aún así, hay que seguir haciendo ajustes, según dijo Cruz Real tras la victoria en Bolivia: "no pudimos hilvanar las jugadas por acciones asociativas. Cuando no podemos, desde la pulcritud del juego, hacerlo bien, hay que hacerlo de otra forma. No propusimos mucho a la contra, después cuando teníamos cinco sí. Siempre se vio un equipo que intentaba jugar”, dijo.



Ahora, hay que apurar incluso el descanso pues este domingo habrá que vencer a Envigado en Barranquilla para asegurar la presencia en la siguiente fase de la Liga Betplay y preparar el duelo del próximo miércoles 4 de mayo, de visitante contra Fluminense por la Copa.