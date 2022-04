Julio Comesaña: 'ganamos un partido complejo, estamos contentos'

Deportivo Independiente Medellín logró vencer a 9 de Octubre de Ecuador, en la segunda fecha del grupo E en la Copa Sudamericana 2022. Al final del partido, el técnico Julio Comesaña habló sobre la importancia de conseguir este resultado en el Atanasio, donde suma nueve victorias consecutivas en esta temporada.



"El que no sabe es como el que no ve, dijeron que Guaireña era un equipo desconocido, pero Internacional les empató en Brasil. 9 de Octubre es un rival al cual se le puede jugar más, es menos rígido y me hubiese gustado haber jugado los 90 minutos. Cada uno es dueño de su destino, al final nos impusimos con justicia y hasta el final buscamos la victoria que logramos conseguir, pese al gol que concedimos empezando el partido", resaltó.



Además, Comesaña indicó que "nosotros tenemos dentro de las posibilidades, hacer un seguimiento de los deportistas, los tiempos de recuperación no son los ideales, no se puede trabajar mucho y la atención deben ser grandes en ellos. Los que ingresan, aportan y el equipo tiene un sello propio y esa riqueza también le va agregando esa creatividad y desequilibrio, como ese gol de Bryan Castrillón. Esa armonía se da con el pasar de los partidos. Me alegra mucho el momento de Andrés Ricaurte, está aportando mucho".



Sobre el problema físico de Felipe Pardo que derivó en su sustitución, Comesaña comentó que "Felipe Pardo se tomó el aductor de su pierna derecha, no sé bien su estado, pero creo que tardará varios días en recuperarse".



En cuanto al trámite del partido, Comesaña remarcó que "el impacto que nos produjo ese gol de entrada, a pesar del empate, el equipo fue impreciso, luego Jean Pineda nos hizo una mano enorme con su trabajo, salimos más limpios, usamos las bandas y con Andrés Ricaurte apareció de buena manera para ubicarse bien, que entrara a sumar y aporte el juego. Veremos qué rotaciones haremos dependiendo los partidos, hay que buscar qué jugadores no han tenido mucha competencia. Ganamos un partido complejo, estamos contentos, midiendo el alcance de las cosas".



Profundizando los enfoques técnicos, Julio explicó que "hay algo que no se puede ocultar y es el trabajo, el inicio y salida es algo que insistimos entre dos a tres veces por semana en los entrenamientos. Nosotros estamos jugando con lo que ven los jugadores en el campo. Pasaron momentos de dudas, la gente se desespera, pero si no están viendo buenas condiciones para jugar rápido, es bueno esperar. Los detalles que faltan se corrigen con trabajo".



El estratega opinó sobre las prioridades que tiene bajo su mando. "Cuando vengo a las ruedas de prensa y trato de no vender humo, ser muy honesto. Hay gente que quiere escuchar lo que ellos quieren. Yo hablo a mi nombre, mi prioridad es la Liga y de corazón, pelear lo que jugamos. Hay gente que entienden lo que quieren entender. La Liga es el punto de partida para lo demás, no estamos renunciando a la Copa Sudamericana, en la Copa Colombia vamos a jugar con los que nos faltan por que sumen competencia".



Julio también habló sobre los dos encuentros del equipo que deberá jugar en Pereira, debido a la imposibilidad de disputarse en el Atanasio. "Nosotros vamos a dar lo mejor, la hinchada nos acompañará en Pereira, es una cancha en buenas condiciones y vamos a jugar con la misma energía. No creo que tengamos dificultades, hubiéramos querido competir en el Atanasio, pero el equipo está fuerte y debemos hacer las cosas que queremos que ocurran".



Finalmente, el técnico le dedicó un aparte a Jean Pineda, quien se está destacando bajo su mando en el equipo. "Jean Pineda contra Envigado iba a jugar de arquero, por el desgarro del arquero Andrés Mosquera Marmolejo. No vende humo, es un hombre sencillo y un extraordinario jugador, puede jugar en varias posiciones, entiende el juego, conoce el juego. En primera línea lo hizo muy bien y cuando uno lo ve jugar me da emoción porque es muy claro. Ojalá continúe mejorando, tiene muchas cosas por brindar".



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8