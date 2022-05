‘No nos hemos preparado para todos estos compromisos‘: Julio Comesaña

Deportivo Independiente Medellín cayó 3-2 con 9 de Octubre, en la cuarta fecha del grupo E en la Copa Sudamericana 2022. Al final del partido, Julio Comesaña y Edwar López hablaron en conferencia de prensa sobre este encuentro.

“Cuando uno pierde un partido, los años le van enseñando a uno es que debemos tener sabiduría y hablar de lo puntual, aceptar la derrota. Si estuvo bien, estuvo mal, hablar del árbitro sería quitarle mérito al adversario o buscar soluciones de un partido que ya se terminó. Lo único que puedo decir es que perdimos 3-2, intentamos jugar de la mejor manera, el resultado fue adverso y no logramos imponernos”, remarcó el técnico uruguayo.



Además, “en el fútbol, el rendimiento de un equipo, depende de lo que haga el adversario, pienso que ellos tuvieron un poco más de ímpetu, a nosotros nos costó manejar la pelota. Sin quitarle mérito al rival, nos hicimos tres goles, a este nivel de fútbol profesional, esos goles no deben ser. Podrían decir que los que recibió 9 de Octubre también se los hicieron, pero yo estoy en una posición, donde desnudamos errores que no se deben volver a ocurrir. El de cabeza, el segundo con un hombre solo en el área, y el tercero con una falta innecesaria, jugando a este nivel, no se deben cometer esos errores”.



El estratega señaló que “desde un principio dije que mi prioridad es la Liga, pero cuando uno sale a competir a nivel internacional, hay que hacer un esfuerzo mayor y queremos ganar, no es que me da lo mismo. Ahora, como van las cosas, es probable que esta serie está muy complicada, tendremos dos partidos de visitante, viene las fases finales de la Liga, la Copa Colombia y no nos hemos preparado para todos estos compromisos. Hay que aceptarlo así, me causa dolor porque queremos ganar, pero las cosas hay que reconocerlas y punto”.



Por su parte, Edwar López indicó que “el primer tiempo se nos complicó un poco, supimos revertir el marcador y es fundamental destacar que los compañeros estuvimos bien, en el segundo tiempo cometimos errores que nos pasaron factura”.



Finalmente, el jugador habló sobre la reacción de los hinchas en Manta con el arquero Jorge Pinos y el trámite del encuentro. “Es difícil controlar a un hincha, sabemos que van a tener actitudes así contra rivales, como contra nosotros. hincha es hincha, siempre nos van a apoyar, nadie los puede controlar. Sabíamos que iba a ser un partido complicado, la cancha fue mala para ellos, como para nosotros, no encontramos puntos débiles”.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8