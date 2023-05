¿A quién se le cree? En Gimnasia negaron racismo hacia Rodallega

Independiente Santa Fe salió derrotado en los últimos minutos por Gimnasia de la Plata por 1-0, resultado que poco le sirve al equipo cardenal, quien quedó obligado a ganarle sí o sí a Universitario y Goías de local.





Sin embargo, el resultado no solo fue lo único malo en Santa Fe, pues minutos antes de finalizar el primer tiempo hubo un fuerte encontronazo entre jugadores de ambos equipos y que desató en cuatro expulsiones.



Luego de finalizar el partido, Hugo Rodallega denunció a la prensa que hubo fuertes palabras hacia él, en la que expresó que hubo racismo por parte de jugadores de Gimnasia.



“El tema del racismo ya cansa, que te llamen mono y que te llamen negro. Ya cansa. Me duele lo que pasa en el estadio, en el entorno. Nosotros en Bogotá los tratamos bien y los respetamos. Ellos hoy no nos respetaron. Eso me deja triste”, dijo Hugo Rodallega.



Pese a las denuncias del experimentado delantero, el jugador de Gimnasia Matías Melluso dio su versión y negó racismo hacia los jugadores de Santa Fe, pero también enfatizó que en Bogotá les gritaron de todo a ellos y no acudieron a la prensa para quejarse.



“No escuché ningún grito, pero lamentablemente esas cosas pasan. En Colombia estuvimos dos horas demorados porque nos pegaron, empujaron y nos gritaban de todo. Yo no hablé en la prensa sobre ese tema porque no lo normalicé y eso está mal”, dijo Matías Melluso.



"EN COLOMBIA NOS PEGARON, NOS EMPUJARON... NOS GRITARON DE TODO" Mati Melluso y su descargo tras lo sucedido en la Libertadores.



​Igualmente, Bruno Palazzo dio su opinión y también negó lo sucedido y reforzó las palabras de Melluso, en que en Bogotá cantaban en contra de los argentinos.



“No escuché nada. Lo que sí puedo decir es que cuando nosotros nos tocó ir allá cantaban en contra nuestra, de los argentinos y no nos escucharon en ningún lado decir que nos trataron mal. De visitante tienen que entender que es así. No comparto el racismo, pero el clima de visitante tienen que entender que es así en todos lados”, dijo Bruno Palazzo.