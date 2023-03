Quintero y la falta de jerarquía de Junior en Sudamericana: frustrado

Juan Fernando Quintero no ocultó su dolor y frustración por la eliminación del Junior de Barranquilla de la Copa Sudamericana 2023. La derrota 1-0 contra Deportes Tolima no lo dejó disfrutar de la fase de grupos del certamen, y este año solo le quedará jugar en el fútbol colombiano.



El ‘10’ es de los que trata de mostrar algo distinto en el once que dirige Arturo Reyes, pero no encontró socios y compañeros que le entiendan sus ideas y se adapten a su talento.



Es por es que Juanfer reaccionó a la eliminación y habló duro de lo que es su análisis del partido en Ibagué y lo que le faltó al Junior para seguir en la competición internacional.



“Esto es duro, demasiado difícil después de que no pudimos convertir goles”, comentó Quintero.



“No hay nada más que decir, lamentablemente no metimos el gol, eso hace parte de este juego, en estos partidos hay que tener jerarquía y nos faltó”, añadió Juanfer.



El ‘10’ del Junior insistió en que “esto es el fútbol, y el que concreta y tiene jerarquía a la hora de ser efectivos, es el que pasa”.



“Se va uno un poco frustrado por la situación, ojalá sirva para lo que viene, y saber que en una copa internacional tienes que tener jerarquía y concretar las jugadas de gol; no nos podemos quedar en jugar bien, hay que concretar… prefiero pasar y jugar mal, que jugar bien y no pasar”, remató Juanfer.